Stijging aantal stamceldonaties zet door

Waren er in 2016 nog 50 stamceldonaties, in 2017 steeg dit naar 99. Met een kleine achteruitgang in 2021 die mogelijk te maken heeft gehad met Covid 19, zet de stijging zich nu door met als nieuw hoogtepunt 285 in 2024. Sinds enkele jaren worden door Matchis via de locatie in Nijmegen ook van Duitse donoren stamcellen afgenomen. Tellen we deze bij de Nederlandse donoren op dan komt het totaal met 323 voor het eerst zelfs boven de 300.

Groei stamceldonorbestand essentieel

De toename van aantal stamceldonaties over de afgelopen jaren heeft grotendeels te maken met de groei en verjonging van het stamceldonorbestand in Nederland. Jonge donoren hebben een grotere kans om opgeroepen te worden omdat de genezingskans voor de patiënt toeneemt als de stamcellen van een jonge donor komen. Dit stamceldonorbestand is sinds 2016 fors gegroeid tot inmiddels 420.000 potentiële stamceldonoren. Wel gaat deze groei inmiddels minder snel. Het aantal uitschrijvingen als gevolg van het bereiken van de maximum leeftijd van 55 jaar om ingeschreven te staan zal de komende jaren juist verder toenemen. Jaap Dijkman, directeur-bestuurder van Matchis: “De stijging van het totaal aantal stamceldonaties zet zich gelukkig verder door. De inzet in Nederland om een groter en vooral ook jonger donorbestand op te bouwen werpt echt zijn vruchten af. Wel moeten we een kanttekening maken dat de groei van het totale donorbestand afneemt. Dat baart ons zorgen. Een stagnatie van de groei en mogelijk op termijn afname kan ertoe leiden dat ook het aantal stamceldonoren niet verder zal stijgen en mogelijk zelfs af zal nemen. We zullen de komende jaren dus op de verjonging en groei van het totale bestand fors in moeten blijven zetten”.

Stichting Matchis Stichting Matchis is het Nederlands centrum voor stamceldonoren en zorgt ervoor dat patiënten met leukemie en andere ernstige bloedaandoeningen die een stamceltransplantatie moeten ondergaan, zo snel mogelijk de best passende donor krijgen. Het betreft hier dan onverwante donoren, dus nietfamilie donoren. Deze transplantatie is voor patiënten noodzakelijk om te kunnen overleven. Als er geen geschikte donor wordt gevonden, is de kans groot dat ze overlijden. De kans dat een potentiële donor een match is met een patiënt en daadwerkelijk stamcellen doneert is heel klein. Daarom is een grote groep potentiële donoren in het bestand noodzakelijk.