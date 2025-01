OM eist 30 jaar cel voor moord, poging moord en voorbereiden liquidatie

Dinsdagmiddag hebben de officieren van justitie een celstraf van dertig jaar geëist tegen een inmiddels 24-jarige man uit Amsterdam die ervan verdacht wordt in de nacht van 11 op 12 oktober 2023 een 18-jarige man op een bedrijventerrein in Amsterdam-Osdorp te hebben doodgeschoten. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.

Poging moord op 17-jarige

'Ook wordt de man verdacht van poging moord diezelfde nacht op een 17-jarige jongen', aldus het OM. Daarnaast verdenkt het OM hem van het voorbereiden van een liquidatie en van wapenbezit. Volgens het OM doet alleen de maximaal mogelijke tijdelijke gevangenisstraf van dertig jaar recht aan de ernst van de bewezenverklaarde feiten.

Zelfde vuurwapen gebruikt

In de nacht van woensdag 11 op donderdag 12 oktober 2023 is er op brute wijze een einde gekomen aan het leven van een 18-jarige man. Dezelfde nacht is door dezelfde man met hetzelfde wapen een 17-jarige jongen beschoten, die het op wonderbaarlijke wijze heeft overleefd. De 24-jarige verdachte die vandaag voor de rechter staat is, zo blijkt uit het onderzoek, de enige uitvoerder van het doden van het 18-jarige slachtoffer en van de poging tot het doden van het 17-jarige slachtoffer.

Slachtoffer kende schutter

Het 17-jarige slachtoffer kende de verdachte en heeft verklaard dat de verdachte hem en de later doodgeschoten 18-jarige man met een Land Rover Discovery had opgehaald. Op het bedrijventerrein zou hij de 18-jarige hebben gedwongen uit te stappen waarna hij hem van dichtbij meerdere keren zou hebben beschoten. Meteen daarop zou hij ook het 17-jarige slachtoffer meerdere keren van dichtbij hebben beschoten.

Auto uitgebrand gevonden bij voetbalvereniging

De Land Rover Discovery, een gestolen auto met gestolen kentekenplaten, werd een dag later uitgebrand aangetroffen op anderhalve kilometer afstand van de woning van de verdachte bij een voetbalvereniging waar hij in het verleden voor speelde. Camerabeelden, telecomgegevens, afgeluisterde gesprekken en ANPR-gegevens van de Land Rover Discovery ondersteunen de verklaring van het 17-jarige slachtoffer.

Naar buitenland gevlucht

Het motief voor het handelen van de verdachte moet volgens het OM worden gezocht in een mislukt plan om een 36-jarige Amsterdammer te liquideren. Het OM verdenkt de verdachte van voorbereidingshandelingen voor de moord op deze 36-jarige man. De verdachte zou volgens het OM het vermoeden hebben gehad dat de 18-jarige man had gesproken over de plannen om de man te doden. Het beoogd doelwit was, nadat hij door politie was gewaarschuwd dat hij gevaar liep, vrijwel onmiddellijk naar het buitenland gevlucht. De voorgenomen liquidatie kon op dat moment dan ook niet meer worden uitgevoerd.

Voorbereiden liquidatie

Ook het 17-jarige slachtoffer en een toen 20-jarige man uit Amsterdam werden verdacht van betrokkenheid bij het voorbereiden van deze liquidatie. Daarvoor zijn beiden inmiddels door de Amsterdamse rechtbank veroordeeld.

‘Gesnitcht’

De officieren in hun requisitoir: “Verdachte heeft zich op twee momenten kort na elkaar schuldig gemaakt aan misdrijven van de zwaarste categorie. Eerst heeft hij voorbereidingen getroffen iemand te liquideren, en vervolgens heeft hij de 18-jarige man vermoord die hij er verantwoordelijk voor hield dat die hem had ‘gesnitcht’. (-) Toen het 17-jarige slachtoffer niet in de auto bleef zitten maar uitstapte, heeft verdachte geen moment geaarzeld en heeft hij ook het vuur op hem geopend. Dat die dit heeft overleefd, is niet dankzij het handelen van verdachte.”