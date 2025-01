Dag van het Onderwijs: Steeds meer initiatieven pakken het thuiszittersprobleem aan

Op 24 januari is het de Internationale Dag van het Onderwijs, ingesteld door de Verenigde Naties. In Nederland zitten volgens recente onderzoekscijfers van Oudervereniging Balans minimaal 70.000 kinderen en jongeren al drie maanden of langer thuis. Zij krijgen geen volwaardig onderwijs. Steeds meer initiatieven bieden routes aan 'thuiszitters' die zich niet goed kunnen ontwikkelen binnen de context die het reguliere onderwijs biedt.

De afgelopen jaren steeg het aantal 'thuiszitters' voor wie het huidige onderwijs of de zorg niet of onvoldoende een optie is fors. Vijf jaar geleden waren er nog ongeveer 15.000 'thuiszitters'. Eind 2024 telde Oudervereniging Balans er minimaal 70.000. De huidige aanpak om dit probleem op te lossen biedt onvoldoende uitkomst. Dat vraagt om een andere oplossing: in Nederland is er een groeiend aantal initiatieven die wel een passende context bieden aan jongeren voor wie ontwikkeling binnen het huidige onderwijs of de zorg niet of onvoldoende plaatsvindt.

Iedere jongere recht op ontwikkeling

Op dit moment vormen bijna 75 initiatieven het Initiatieven Collectief en maandelijks sluiten nieuwe organisaties aan. Ze tonen de mogelijkheden om kinderen en jongeren tot bloei te brengen.

Initiatieven in het hele land lopen enerzijds tegen dezelfde barrières aan, terwijl ze anderzijds door steeds meer partijen gevonden worden. Inmiddels hebben duizenden kinderen in de loop der jaren door de initiatieven de weg teruggevonden naar een betekenisvol leven. Ongeveer de helft keert terug naar regulier of speciaal onderwijs. De andere helft vindt andere wegen tot leren en ontwikkelen.

Neem bijvoorbeeld Joost, die na zes verschillende scholen en instituten met hulp van het Autisme Centrum in Contact weer stappen kon zetten en uit zijn isolement kwam. Nu werkt hij toe naar zijn vwo-examen en daarna zijn grote droom: de studie Space Engineering aan de TU Delft.