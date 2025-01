Politie stelt definitieve straffen vast in onderzoek naar grensoverschrijding en discriminatie in WhatsApp-groepen

De Amsterdamse politie heeft de definitieve straffen vastgesteld voor de laatste zes medewerkers die deelnamen aan WhatsApp-groepen met grensoverschrijdende en discriminerende inhoud: het gaat om driemaal voorwaardelijk ontslag en driemaal onvoorwaardelijk ontslag. Dit gebeurde na advies over de voorgenomen straffen door de Adviescommissie grondrechten en functie-oefening politieambtenaren (AGFA Politie). De definitieve straffen zijn in lijn met de voorgenomen straffen.

Wanneer de politie het voornemen heeft om disciplinaire straffen op te leggen aan medewerkers vanwege mogelijke uitoefening van de vrijheid van meningsuiting, vereniging, vergadering of betoging, is zij verplicht advies in te winnen bij AGFA Politie.

AGFA Politie kijkt naar gedane uitingen of gedragingen en beoordeelt of de uitingen of deelname aan de Whatsappgroepen vallen onder de bescherming van het recht op de vrijheid van meningsuiting, vereniging, vergadering of betoging. De AGFA heeft inmiddels laten weten dat zij geen bezwaren ziet tegen het opleggen van een disciplinaire straf vanwege de deelname aan de WhatsAppgroepen en de aan de commissie voorgelegde uitingen. Hierop hebben de zes medewerkers hun definitieve strafbesluit uitgereikt gekregen. Zij hebben zes weken de tijd om bezwaar in te dienen.

Adviezen door AGFA gepubliceerd

De adviezen zijn door de AGFA gepubliceerd en daarmee wordt een deel van de gesprekken in de Whatsapp groepen openbaar. De politie heeft de inhoud van de gesprekken nooit vrijgegeven, ter bescherming van de benadeelden. Voor de AGFA is het gebruikelijk om haar adviezen zo volledig mogelijk te publiceren, in ieder geval inclusief de gedragingen en uitingen die uiteindelijk hebben geleid tot de sancties door de werkgever. De uitlatingen zijn ongepast, beledigend en in een aantal gevallen zeer discriminerend.

Peter Holla: “We zien hier de rauwe werkelijkheid: de vreselijke, discriminerende teksten die zijn rondgestuurd en gedeeld. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe stevig wij deze uitingen veroordelen. Het doet pijn bij de mensen over wie is gesproken en is bijzonder schadelijk voor het vertrouwen van de samenleving in de politie als geheel. De stevige straffen laten zien dat wij dit gedrag niet accepteren."

De straffen van vijf andere medewerkers waren al eerder definitief. In totaal zijn er binnen de eenheid Amsterdam vier medewerkers ontslagen, hebben zes medewerkers voorwaardelijk strafontslag gekregen met verschillende proeftijden en een leertraject rond gedrag en integriteit en heeft één medewerker een berisping gekregen.

Verder bouwen aan diverse en inclusieve politie

Met het uitreiken van de definitieve strafbesluiten is er een eind gekomen aan de onderzoeken rond verschillende WhatsApp-groepen. De ambitie om een diverse en inclusieve politie te zijn is daarmee allesbehalve ten einde. Peter Holla: ‘Wij willen en moeten een politie voor iedereen zijn. Dat vergt voortdurend aandacht, de moed om kritisch naar onszelf te blijven kijken, te normeren wat niet goed is en vooral de wil om samen te blijven leren en beter te worden.’

Naar aanleiding van het onderzoek zijn in alle teams binnen de eenheid Amsterdam gesprekken georganiseerd over omgangsvormen op online platforms. Tijdens deze bijeenkomsten hebben medewerkers gesproken over grenzen aan het gebruik van Whatsapp in werk- en privétijd en is een duidelijke norm gesteld welke uitingen en gedrag niet toelaatbaar zijn.