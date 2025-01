Minder woninginbraak, maar impact blijft groot

Het aantal woninginbraken in ons land daalt. Al jaren. Vorig jaar is het aantal inbraken met twee procent gedaald en is er in totaal 22.305 keer ingebroken. Die daling is goed nieuws, maar we mogen niet verslappen, waarschuwt Dominique Storimans, adviseur voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen bij het CCV.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) maakte de inbraakcijfers eerder deze maand bekend. Opvallend is de grote daling tijdens Kerst en Oud & Nieuw. Traditiegetrouw zijn dat topdagen voor inbrekers. Dit jaar ontving de politie ‘slechts’ 267 meldingen van (poging tot) inbraak op 24, 25 en 26 december, terwijl dat er een jaar eerder nog 378 waren. Tijdens oud en nieuw is er 125 keer ingebroken, tegenover 153 in 2023.

Veel impact

Storimans benadrukt dat de dalende trend al een paar jaar geleden is ingezet. Maar ze wijst er ook op dat ‘er nog steeds ruim zestig inbraken per dag worden gepleegd’. “Bovendien is de daling een landelijk gemiddelde. Dat betekent dat er ook regio's en steden zijn die juist met een stijging te maken krijgen.” De impact van een inbraak mag niet worden onderschat, meent ze. “Uit onderzoek van het CBS blijkt dat bijna twee derde van de slachtoffers zich minder veilig voelt in de eigen woning. Vier op de tien hebben minder vertrouwen in mensen gekregen en ruim een kwart heeft last van slaapproblemen.”

Tabel

Preventietips

Op de website van het Politiekeurmerk Veilig Wonen zijn diverse preventietips te vinden. “Preventie hoeft helemaal niet duur te zijn", besluit Storimans. “Als je goede sloten installeert voor ramen en deuren en die ook echt op slot doet, kom je al een heel eind. Wanneer je dan ook nog een lamp laat branden en het huis er bewoond uit laat zien als je er niet bent, is de kans groot dat een inbreker jouw huis voorbijloopt.”