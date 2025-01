Door misdrijf omgekomen man gevonden in woning Zaandam

In de nacht van zondag 19 januari op maandag 20 januari 2025 is een overleden man aangetroffen in een woning aan de Hogendijk in Zaandam. 'De man is door een misdrijf om het leven gekomen. Een Team Grootschalige Opsporing onderzoekt het overlijden van de man', zo meldt de politie donderdag.

Dragqueen

Omstreeks 01.30 uur krijgt de politie een melding over een mogelijk overleden persoon in een woning aan de Hogendijk in Zaandam. De politie gaat er direct naartoe en treft in de woning inderdaad een overleden persoon aan. Het gaat om een 35-jarige man uit Venezuela, hij woonde al een tijdje in Nederland maar was pas sinds kort verblijvend in de woning aan de Hogendijk. Het slachtoffer was Spaans- en Engelstalig. Verder is bekend dat de man regelmatig optrad als dragqueen.

Forensisch onderzoek

De forensische opsporing is direct een uitvoerig onderzoek gestart. Ten behoeve van dit onderzoek werd een calamiteitencontainer in de buurt van de woning geplaatst. Er wordt op dit moment nog steeds forensisch onderzoek gedaan in de woning waar het slachtoffer is aangetroffen. De politie gaat ervan uit dat de man door geweld om het leven is gekomen. Mogelijk is dit gebeurd tussen vrijdagavond omstreeks 20.00 uur en zondagnacht omstreeks 01.30 uur.

Getuigen en camerabeelden

De recherche komt graag in contact met mensen die het slachtoffer kennen en/of mogelijk meer weten over het overlijden van het slachtoffer. Heeft u iets gezien of gehoord, wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? Bent u in de buurt geweest van de Hogendijk op vrijdagavond 19 januari 20.00 uur en zondagnacht 01.30 en heeft u iets opvallends gezien of gehoord? Meld het dan bij de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.