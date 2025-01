Marine neemt vernieuwde LCU-landingsvaartuigen in gebruik

Landing Craft Utility’s

'De zogenoemde Landing Craft Utility’s (LCU’s) hebben een modernisering ondergaan. Dankzij de ingreep gaan de vaartuigen nog tot zeker 2032 mee. De andere komen later dit jaar en in 2026', aldus het ministerie.

Zwaar materieel vervoeren

De marine gebruikt de landingsvaartuigen om zwaar materieel te vervoeren.

De landingsvaartuigen zijn aangepast aan nieuwe eisen en veranderend gebruik. Zo zijn de sensoren en het wapen- en commandovoeringssysteem verbeterd. Ook zijn er (ballistische) beschermingsmiddelen aangebracht. Verder voorziet de update onder meer in een modern slaapverblijf, sanitaire voorzieningen en onderhoudsfaciliteiten.

Operationele capaciteit verhoogd

Daarnaast zijn de generatoren vernieuwd. Het stuurhuis is aangepast en heeft een compleet andere indeling gekregen met vernieuwde apparatuur. De uitlaten zijn naar het achterschip verplaatst. De modernisering verhoogt de operationele capaciteit, flexibiliteit en overlevingskans tijdens amfibische en multifunctionele operaties. Dit versterkt de rol van Nederland binnen de NAVO. De LCU’s leveren voor Defensie een positieve bijdrage aan het beschermen van het eigen en bondgenootschappelijk grondgebied.

Snel en effectief

De marine gebruikt dit type landingsvaartuigen om zwaar materieel te vervoeren vanaf een amfibisch transportschip naar het strand en terug. Denk aan trucks en terrein- en bergingsvoertuigen. Maar het gaat tijdens amfibische operaties ook om volledig bepakte mariniers en voorraden. De krijgsmacht zet met de LCU’s dus snel en effectief troepen en materieel in. Dat is vooral van belang tijdens een crisis en als er geen haven beschikbaar is. De Haas Shipyards in Rotterdam voerde de zogeheten midlife upgrade uit.