Verdachten explosie Tarwekamp al week voor aanslag gepakt met vuurwerk en benzine

Woningen ingestort

Op zaterdag 7 december 2024 vonden rond 06.15 uur een explosie en een brandstichting plaats op de Tarwekamp in Den Haag. Door de explosie stortten meerdere woningen in. Zes mensen kwamen daarbij om het leven, vier werden gewond naar het ziekenhuis gebracht. Woningen en bedrijfspanden rond het direct getroffen blok raakten zwaar beschadigd.

Vier verdachten aangehouden

'Het onderzoek naar de toedracht van de explosie leidde in de dagen erna tot vier aanhoudingen: een 33-jarige man uit Rotterdam, een 29-jarige man en 23-jarige man uit Roosendaal en een 33-jarige man uit Oosterhout werden opgepakt', aldus het OM.

Beperkingen opgeheven

Tot vandaag zaten zij in het belang van het onderzoek vast in alle beperkingen, wat inhield dat zij geen contact mochten hebben met de buitenwereld en dat het Openbaar Ministerie zelf dus ook nog weinig inhoudelijke mededelingen kon doen over de zaak. Nu de beperkingen zijn opgeheven, kan het Openbaar Ministerie wel meer informatie geven – daarbij rekening houdend met het feit dat het onderzoek nog loopt en dat de rechter uiteindelijk een oordeel moet vellen over de zaak op een inhoudelijke zitting.

Voorbereiding

De vier mannen die zijn aangehouden worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie op 7 december in Den Haag, brandstichting in een auto diezelfde ochtend en het op 1 december treffen van voorbereidingshandelingen voor een misdrijf. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat de verdachten die nacht (op 1 december red.) al het voornemen hadden brand te stichten of een explosie te veroorzaken. Dat plan ging naar alle waarschijnlijkheid niet door omdat de beoogde uitvoerders door de politie werden aangehouden.

'Opvallend gedrag in busje'

De twee verdachten uit Roosendaal werden op 1 december door de politie gecontroleerd omdat ze zich in de nacht opvallend ophielden in een busje op een parkeerterrein in Oosterhout. In de laadbak van het busje trof de politie onder meer zwaar vuurwerk en jerrycans benzine aan, waarop de verdachten zijn aangehouden op verdenking van voorbereidingshandelingen voor brandstichting. De spullen zijn in beslag genomen, net als het busje en aangetroffen telefoons. Na verhoor zijn de verdachten in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek aan de telefoons, heengezonden.

Explosie bij bruidsmodezaak Tarwekamp

Inmiddels is volgens het OM duidelijk geworden dat de verdachten die nacht vermoedelijk al brand hadden willen stichten of een explosie hadden willen veroorzaken bij de bruidsmodezaak op de Tarwekamp.

Rolverdeling

Het initiatief lijkt te zijn uitgegaan van de 33-jarige verdachte uit Rotterdam. Hij kende privé de eigenaresse van de bruidsmodezaak waartegen de aanslag was gericht.

De twee mannen uit Roosendaal en de man uit Oosterhout zouden zijn benaderd om de man uit Rotterdam te helpen bij de voorbereiding en uitvoering van de brandstichting en explosie.

Slachtoffers

De explosie in de vroege ochtend van 7 december leidde tot dodelijke slachtoffers, gewonden en een onvoorstelbare ravage. Onder de slachtoffers die aangifte hebben gedaan zijn de direct getroffen bewoners en nabestaanden, maar ook omwonenden die door de klap zijn opgeschrikt en die nacht werden geconfronteerd met de dramatische gevolgen, of omwonenden en winkeliers die direct materiële schade hebben ondervonden.

Verwerking aangiften

Het Openbaar Ministerie is momenteel bezig met de verwerking van alle aangiften. Op korte termijn ontvangen de aangevers een brief met meer informatie over het verdere verloop van het proces. De verdachten moeten op 14 maart voor het eerst op een openbare zitting verschijnen, dat zal nog een zogeheten pro-formazitting zijn.