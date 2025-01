Man overleden na steekincident Schiedam

Zaterdag 25 januari wordt er rond 19.15 uur een 51-jarige man aangetroffen met een steekwond op de Hoogstraat in Schiedam. Hij is op straat gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar overlijdt hij aan zijn verwondingen. Kort na het incident is een verdachte aangehouden. De politie doet onderzoek.

Zaterdagavond liep het slachtoffer een café op de Hoogstraat uit om te gaan roken. Buiten ontstond er een woordenwisseling met een andere man die langsloopt met zijn hond. De man met een hond zou vervolgens het slachtoffer gestoken hebben. Omstanders troffen het slachtoffer zwaargewond aan en belden de hulpdiensten. Het slachtoffer is op straat gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De man is echter zo ernstig gewond dat hij in het ziekenhuis is overleden.

De verdachte man wordt niet veel later aangehouden, het gaat om een 41-jarige man uit Schiedam.