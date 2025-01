Gaswinningsproblematiek leidt tot onzekerheid en stress bij ondernemers in Groningen

Ondernemers in Groningen ondervinden grote gevolgen van de gaswinningsproblematiek. Zij kampen met onzekerheid over hun financiële situatie en maken zich zorgen over de toekomst van hun bedrijf. Dit blijkt uit het onderzoek Gronings Perspectief, van het Nivel en de Rijksuniversiteit Groningen, waarbij 20 ondernemers zijn geïnterviewd. Het onderzoek laat ook zien dat regelingen en ondersteuning voor ondernemers vaak niet toereikend of afgestemd op hun situatie zijn. Dit veroorzaakt frustratie en stress.

Sinds 2016 wordt binnen het onderzoek Gronings Perspectief gemeten wat de impact is van gaswinningsproblematiek onder de bevolking van de provincie Groningen. Over de gevolgen van de gaswinning voor ondernemers is minder bekend. Daarom is nu een aanvullend onderzoek gedaan naar de effecten van de gaswinningsproblematiek op ondernemers. Hiervoor zijn twintig interviews gehouden met ondernemers die zowel wonen in het gaswinningsgebied als er hun onderneming hebben. Er is onderscheid gemaakt tussen ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb, 13 interviews) en ondernemers met een agrarisch bedrijf (7 interviews).

Financiële onzekerheid

Een aantal van de geïnterviewde ondernemers geeft aan omzet te verliezen door herstel- en versterkingswerkzaamheden aan hun pand. Daarnaast zijn er zorgen over het verlies van klanten door werkzaamheden aan het eigen pand of in de omgeving van het pand. De langdurige onzekerheid over de kosten en de trage voortgang zorgen voor frustratie en stress.

Stapeling van problemen

Voor sommige ondernemers heeft de gaswinningsproblematiek zowel privé als zakelijk impact. Dit verzwaart de mentale last. Bovendien spelen er soms bijkomende problemen die aandacht vragen. Voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf is dit bijvoorbeeld de nasleep van de coronaperiode, voor agrariërs is dat het probleem van het mestoverschot.