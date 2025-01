Dit zijn de tuintrends van 2025: duurzaamheid en ontspanning

In de afgelopen jaren is er steeds meer behoefte aan het hebben van een buitenruimte, zoals een balkon, terras of een tuin. Dit is met name sinds de coronacrisis het geval, toen menig Nederlander vanuit huis moest werken en tijdens de lockdowns veel thuis was. Daarom is de tuin vandaag de dag een volwaardige verlenging van de leefruimte binnen.

Je kunt je dus vast wel voorstellen dat de tuintrends van 2025 anders zijn dan de trends een paar jaar geleden. Het maakt hierbij niet uit of je een grote of kleine tuin hebt; er zijn veel verschillende manieren om je buitenruimte op een comfortabele, stijlvolle en trendy manier in te richten, bijvoorbeeld met een zwembad van Intex. In dit artikel lees je hier meer over.

Duurzaamheid wordt alsmaar belangrijker in de tuin

Net als bij andere onderdelen in het dagelijks leven zien we dat duurzaamheid alsmaar belangrijker aan het worden is in de tuin. De gemiddelde Nederlander is zich namelijk meer dan ooit bewust van hun ecologische voetafdruk en de impact op het milieu. En hoewel dit grotendeels financieel gedreven is, is het wel van belang dat er wat aan wordt gedaan. In de moderne tuin van 2025 zien we daarom duurzame tuinontwerpen, meubels en materialen terug. Zo wordt er dit jaar veel gebruik gemaakt van hernieuwbare materialen zoals gerecycled glas en meubels gemaakt van duurzame materialen.

Daarnaast speelt duurzaamheid op een andere manier een grote rol. We kiezen bijvoorbeeld steeds vaker voor een groene, wilde tuin dan voor een tuin vol tegels. Dat is maar goed ook, want daar worden de vlinders, bijen, insecten en andere diertjes heel blij van. Hierbij is het essentieel om voor inheemse beplanting te gaan, zodat je planten in je tuin hebt die beter aangepast zijn aan het lokale klimaat en daardoor minder water nodig hebben. Ook dat is een steentje bijdragen aan een beter milieu en zo een betere wereld.

Een zwembad in je tuin: wat zijn de opties voor 2025?

Wat ook interessant is om te weten, is dat zwembaden steeds toegankelijker worden voor particuliere tuinen. Jaren geleden werden zwembaden namelijk vooral geassocieerd met grote tuinen, grote huizen en hoge kosten, maar vandaag de dag zijn er heel wat betaalbare opties beschikbaar wanneer we het hebben over zwembaden. Denk maar eens aan een zwembad van Intex, een bekende speler op het gebied van ronde, rechthoekige en vierkante zwembaden die je met gemak op kunt zetten voor een heel seizoen.

Het grote voordeel van zwembaden van Intex is dat ze gemakkelijk te installeren zijn en dat ze verkrijgbaar zijn in verschillende maten. Dit betekent dus dat er voor iedere tuin eigenlijk wel een beschikbaar zwembad te vinden is – zowel qua grootte als qua prijs. Nu vraag je je misschien af of een zwembad in jouw tuin passend is en waarom je zou moeten kiezen voor een dergelijk bad. Nu de zomers steeds warmer worden en langer lijken te duren, is het heerlijk om een frisse duik in eigen tuin te kunnen nemen. Daarbij is een zwembad een extra luxe touch aan je tuin, helemaal wanneer je het geheel combineert met LED sfeerverlichting en/of een mooie houten omranding.

Deel je tuin in verschillende zones in voor optimale sfeer

Waar het verder om draait in 2025 is onder andere het optimaal benutten van de ruimte die je hebt in je tuin. Dit betekent dat je ieder hoekje in je tuin gaat gebruiken, ongeacht hoe groot je buitenruimte is. Een tuin is tegenwoordig namelijk niet alleen meer een plek waar planten, struiken en bloemen groeien, maar is vooral een plek waar je omringd wordt met groen terwijl je lekker aan het relaxen bent; alleen of met vrienden of familie. Op basis daarvan richt je je tuin in.

Dit kun je het beste doen door je tuin in verschillende zones in te delen, zoals een hoek waar je aan een tafel kunt zitten om bijvoorbeeld te eten of om nog even wat werk af te maken. Voeg in dat geval ook een hoek toe die meer als een soort loungeruimte fungeert; een plek waar je kunt chillen op comfortabele meubels, zoals modulaire banken met veel kussens of een paar loungestoelen. En heb je nog ruimte over? Maak dan een moestuintje, waar je je eigen groente, fruit en kruiden teelt. Leuk én hartstikke lekker!

Overige tips voor de ultieme moderne tuin in 2025

Heb je nog niet genoeg aan de bovenstaande tips? Met de onderstaande tips zorg je ervoor dat je compleet bij bent en dat je tuin aan alle punten voldoet van een moderne tuin in 2025.