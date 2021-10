Waarom is LED verlichting zo populair?

Heeft u ook wel eens in de lampenwinkel gestaan en getwijfeld welke spot u nodig had voor uw plafondverlichting? Of wist u direct dat u LED verlichting zou kopen?

Wanneer gaat het lampje bij u branden?

De kans op dat laatste is groot, want LED verlichting is heel populair en dat is niet voor niets.

Wat betekent LED in LED verlichting?

De afkorting LED komt van Light Emitting Diode. En dat verwijst weer naar het technische component dat in de spot zit en verantwoordelijk is voor de oplichting als het met stroom in contact komt. De techniek van deze vorm van verlichting is al jaren bekend, maar het werd voorheen meer gebruikt in voorwerpen, zoals voor het lichtje in afstandsbedieningen. Pas na de jaren zestig begon men technieken te ontwikkelen die uiteindelijk zorgden voor het eindresultaat dat we nu kennen als de veel gebruikte LED verlichting.

Wat is het voordeel van LED verlichting?

LED verlichting bevat, ondanks dat het maar een klein spotje is, een schat aan techniek. Maar één van de belangrijkste eigenschappen is dat het energiezuinig is. Een normale gloeilamp wordt door de elektriciteit verwarmd om licht te produceren. Dat opwarmen kost heel veel energie, wat dus eigenlijk verloren gaat. LED verlichting gebruikt de energie veel gerichter, waardoor het energieverbruik wel 90% lager is. Ook de halogeenlamp is gebaseerd op de techniek van de gloeilamp. Het verschil is alleen dat er naast elektriciteit om de gloeidraad op te warmen, gas en halogeen wordt gebruikt. Hierdoor is het inmiddels wel efficiënter geworden dan de traditionele gloeilamp. Een ander groot voordeel van LED verlichting is dat het spotje zelf niet warm wordt. De kans dat u dus te maken krijgt met oververhitting, als er per ongeluk iets tegenaan ligt of staat, is minimaal.

LED Verlichting blijft zich ontwikkelen

Doordat de techniek van de LED verlichting zo uitgebreid is, kan het ook nog altijd aangepast worden aan nieuwe methodes en ontwikkelingen die beschikbaar komen. Dat maakt het kopen van LED verlichting alleen maar aantrekkelijker. Want als LED verlichting nu al een fractie van de elektriciteit nodig heeft ten opzichte van een traditionele lamp, dan kan dat in de toekomst alleen nog maar beter worden. En zo heeft u niet alleen een lamp die een lange levensduur heeft, maar ook een lamp die iedere keer zuiniger in gebruik zal worden.

Kies LED verlichting voor de juiste sfeer in huis

LED verlichting kunt u in veel verschillende vormen en ook in verschillende wattages krijgen. Hierdoor is het een ideale spot voor diverse ruimtes in huis, of op kantoor. Bouw bijvoorbeeld de LED spotjes in als plafond lamp in de woonkamer om op uw schilderijen aan de muur te richten. Of installeer het in de keuken om goed zicht te hebben tijdens het koken. Dankzij de 30.000 branduren kunt u lang genieten van deze LED verlichting. Kies voor helder wit licht of een warm licht. Afhankelijk van de glazen behuizing of de niet-licht doorlatende behuizing kunt u ook nog het effect van de verlichting bepalen. En als u behoefte heeft aan wat meer sfeerverlichting dan regelt u dat eenvoudig met een dimmer. Met LED verlichting kunt u alle kanten op voor een gezellige sfeer in huis.