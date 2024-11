Man (33) veroordeeld voor schenden en vernielen van kindergraven

Taakstraf 40 uur

De politierechter heeft de man een voorwaardelijke celstraf van één maand en een taakstraf van 40 uur opgelegd. Daarnaast moet hij zich in verband met verslavingsproblematiek verplicht laten opnemen in een zorginstelling en mag hij twee jaar niet op de begraafplaats komen.

Grafschennis

Op 21 juli van dit jaar vindt een man die zijn hond uitlaat in de buurt van de begraafplaats een lampje buiten de hekken van de begraafplaats. Het blijkt om een lampje te gaan die bij een graf hoort te staan. Iets verderop ziet hij de verdachte in de bosjes rommelen.

'Stomme dingen gedaan, wil het goed maken'

Op 23 juli treft de politie de verdachte aan op de begraafplaats. Hij zegt tegen de agenten dat hij daar eerder is geweest, stomme dingen heeft gedaan en dat op komt ruimen. Hij wil het naar eigen zeggen ‘goedmaken.’ In de dagen erna doen verschillende mensen aangifte bij de politie. Er zijn spullen van graven verdwenen en/of verplaatst en er zijn vernielingen aangericht. De man wordt aangehouden, maar agenten zien hem op 6 augustus tóch weer op de begraafplaats. Hij loopt over graven en verplaatst verschillende spullen.

Stress

De verdachte gaf op zitting toe dat hij verantwoordelijk is voor de grafschennis. In die periode had hij mede in verband met zijn verslavingsproblematiek veel stress en zocht op de begraafplaats vooral naar rust. Waarom hij ervoor koos om graven te schenden en te vernielen, weet hij niet. Hij was naar eigen zeggen onder invloed en het was niet zijn bedoeling.

'Grote emotionele impact'

De officier van justitie benadrukte dat het handelen van de man een grote emotionele impact heeft op alle nabestaanden die gedupeerd zijn. Gelet op de aangiften, verklaringen van getuigen, bevindingen van de politie én de bekennende verklaring van de verdachte vindt de officier dat de feiten wettig en overtuigend bewezen kunnen worden. Dat geldt volgens haar ook voor de vernieling van een beveiligingscamera in november 2023.

Beslissing

De politierechter is het met de officier van justitie eens en veroordeelt de verdachte voor het meerdere keren plegen van grafschennis én voor het vernielen van de beveiligingscamera. Volgens hem had de man zich moeten realiseren dat zijn handelen veel leed zou veroorzaken bij de nabestaanden. Juist omdat op de begraafplaats al zoveel verdriet te vinden is.

Verplicht opname in zorginstelling

De politierechter legt de man een voorwaardelijke gevangenisstraf van één maand op en een taakstraf van 40 uur. Omdat het belangrijk is dat de man in verband met zijn verslavingsproblematiek behandeld wordt, moet hij zich verplicht laten opnemen in een zorginstelling. Hij moet meewerken aan een dagbesteding en aan middelencontrole. Daarnaast mag hij twee jaar lang niet in het uitvaartcentrum en op de begraafplaats komen. Tot slot moet hij gedupeerde nabestaanden een schadevergoeding betalen.