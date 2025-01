Simba is dé populairste kattennaam van 2024

Simba op nummer 1

In 2024 voerde Simba de lijst aan als populairste kattennaam van Nederland, waarmee hij Luna – na twee jaar aan de top - van de troon stootte. De ranglijst werd verder opnieuw gekenmerkt door vertrouwde namen die al jarenlang favoriet zijn. Slechts twee namen waren ‘nieuwkomers’ in de top 10: Pip en Charlie. Opvallend is dat tekenfilms, en vooral The Lion King, nog altijd een inspiratiebron waren voor kattenbaasjes.

Top 10 kattennamen 2024:

1. Simba

2. Luna

3. Nala

4. Coco

5. Milo

6. Bella

7. Loki

8. Mimi

9. Pip

10. Charlie

Top 3 kattennamen katers 2024:

1. Simba

2. Milo

3. Loki

Top 3 kattennamen poezen 2024:

1. Luna

2. Nala

3. Coco

Grappige namen

Ook in 2024 kozen sommige kattenbaasjes voor een grappige naam, geïnspireerd door straattaal, etenswaren en cartoonfiguren.

1. Hello Kitty

2. Fatoe

3. Drumstick

4. Peukie

5. Habiba

6. Fissa

7. Gabber

8. Jackpot

9. Pannenkoek

10. Ratatoetje