Derde aanhouding in onderzoek explosie Maasstraat

De politie heeft op dinsdag 28 januari een 18-jarige man uit Purmerend aangehouden in het onderzoek naar de explosie aan de Maasstraat in Purmerend op 15 december 2024. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de explosie. Een Team Grootschalige Opsporing onderzoekt de explosie. Dinsdagavond besteedt het tv-programma Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak. Ook worden er nieuwe camerabeelden getoond.

Eerdere aanhoudingen

In het onderzoek werden al twee aanhoudingen verricht. Twee mannen van 19 en 20 jaar uit Purmerend. De 19-jarige man wordt verdacht van betrokkenheid bij de explosie aan de Maasstraat en zit vast. De 20-jarige verdachte werd aangehouden op verdenking van voorbereiding van een latere vergeldingsactie. Hij zit niet meer vast maar blijft verdachte in het onderzoek.

Opsporing Verzocht

Op dinsdag 28 januari besteedt het tv-programma Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak. In de uitzending worden nieuwe camerabeelden uit het onderzoek getoond in de hoop meer tips te ontvangen. In het regionale opsporingsprogramma Bureau NH werden al camerabeelden getoond van twee verdachten die de explosie veroorzaken. Opsporing Verzocht is te zien op dinsdagavond om 20.25 uur op NPO 2.