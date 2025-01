Aanhoudingen voor levensgevaarlijke ‘choking challenge’

Armklem

Bij de Choking Challenge wordt een armklem aangelegd bij een persoon tot deze bewusteloos raakt. Het voorval vond halverwege januari op een school in Rotterdam plaats en is afgelopen week gemeld bij de politie.

Trend op Tiktok

De jongen die is gewurgd verloor kort het bewustzijn en is zelf weer bijgekomen. Hij hoefde na het voorval niet naar het ziekenhuis. Het ‘wurgspel’, een trend op Tiktok, is echter levensgevaarlijk.

Jongen (16) overleden

Vorige week overleed een 16-jarige jongen uit Nieuwegein als gevolg van deze challenge. De vier minderjarige verdachten die bij het incident betrokken waren, zijn inmiddels weer op vrije voeten. De officier van justitie bepaalt op een later moment hoe de zaak wordt afgedaan. Alle betrokkenen zijn erg geschrokken van het voorval en de gevolgen en waren zich niet bewust van de gevaren. Politie en Openbaar Ministerie roepen ouders op om met kinderen te praten over de challenge en de gevaren die er aan kleven.

Schade

Volgens de Hersenstichting raken hersenen beschadigd als ze geen zuurstof krijgen. Deze hersenbeschadiging kan al na zeer korte tijd ontstaan. "De zichtbare en (vaak) onzichtbare gevolgen hiervan kunnen een langdurig negatief effect hebben", aldus de organisatie.

Misdrijf

De politie en het Openbaar Ministerie wijzen er op dat het spel niet alleen levensgevaarlijk is, maar ook een misdrijf. Jongeren moeten weten dat je er voor aangehouden én vervolgd kan worden. Dit kan grote problemen veroorzaken als je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet kunnen overleggen voor je droombaan.