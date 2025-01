Politie toont foto's van man in bouwmarkt Assen vanwege kunstroof

De politie heeft in het onderzoek naar de kunstroof in Assen vandaag beelden getoond van een man in een bouwmarkt in Assen. 'Wij zijn op zoek naar deze man', zo laat de politie woensdag weten.

Enkele dagen voor inbraak museum

De man op de foto's wordt in verband gebracht met de inbraak in het Drents Museum in Assen. 'Hij is enkele dagen voor deze inbraak, op donderdag 23 januari om 13:14 uur, gezien in een bouwmarkt in Assen. Bent u deze man? Meld u dan bij ons! Herkent u de man of heeft u andere tips of informatie over deze verdachte? Laat het ons dan weten!', aldus de politie.

Inbraak in museum

Bij het Drents Museum aan de Brink in Assen is in de nacht van vrijdag 24 op zaterdag 25 januari om 03.45 uur ingebroken. Met een explosief is de deur geforceerd. Drie mannen maakten meerdere archeologische topstukken buit. Die nacht wordt met explosieven een deur van het pand geforceerd en zo komen meerdere verdachten het museum binnen. In een korte tijd weten ze een aantal Roemeense archeologische topstukken buit te maken. Dit zijn de gouden helm van Cotofenesti en drie armbanden. Er is een groot onderzoek gestart om de gestolen stukken terug te vinden en te achterhalen wie de stukken heeft gestolen.