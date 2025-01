Celstraffen voor dodelijk schietincident in Arnhem

De rechtbank veroordeelt twee mannen (21 en 24 jaar oud) tot een celstraf van 8 jaar voor het doden van een 31-jarige man in Arnhem. Eén van de mannen schoot het slachtoffer in zijn bovenbeen, die overleed aan de gevolgen van een slagaderlijke bloeding. De andere man was daar bij aanwezig.

Er was al langer sprake van een conflict tussen één van de mannen en het slachtoffer in de relationele sfeer en over een vermeend gestolen geldbedrag. Dit - en een bezoek van het slachtoffer op het werk van de andere man - was aanleiding om later die avond af te spreken. De mannen stuurden hiervoor een locatie naar het slachtoffer. Het slachtoffer kwam alleen en bewapend met een zwaard. De mannen namen een vuurwapen mee. Vrijwel direct na de confrontatie schoot één van de mannen op het slachtoffer. Direct na het schot vluchtten de mannen naar het buitenland en ontdeden zij zich onderweg van het vuurwapen.

Geen noodweer

De mannen stelden dat uit zelfverdediging (noodweer) is geschoten. Het slachtoffer zou als eerste met een zwaard op één van de mannen zijn afgerend. De rechtbank vindt dit scenario niet aannemelijk geworden. Dit wordt weersproken door ander bewijs, waaronder een verklaring van een getuige en het schotkanaal van de kogel.

Geen voorbedachte raad

Anders dan de officier van justitie vindt de rechtbank dat uit het bewijs niet blijkt van een vooropgezet plan om het slachtoffer te doden. Zowel de 2 mannen als het slachtoffer waren uit op een confrontatie om te vechten. De rechtbank vindt doodslag bewezen.

Samenwerking

De rechtbank vindt dat sprake is van medeplegen. De samenwerking tussen de mannen was intensief en - met uitzondering van het daadwerkelijk schieten - waren de rollen gelijkwaardig. Zo maakten de mannen samen de afspraak met het slachtoffer, gingen ze samen naar hem op zoek en de confrontatie aan waarbij één van de mannen schoot. Vervolgens vluchtten ze ook gezamenlijk.

Diep leed

De rechtbank rekent de mannen aan dat zij het slachtoffer het meest fundamentele recht waarover de mens beschikt heeft ontnomen: het recht op leven. Ook bracht dit voor de nabestaanden van het slachtoffer onherstelbaar lees en verdriet.

Naast het brengen van persoonlijk leed, schokt een dergelijke doodslag de rechtsorde ernstig en zorgt het ook buiten de directe omgeving van het slachtoffer angst en gevoelens van onveiligheid.

Schadevergoedingen

Tot slot moeten de mannen aan de moeder, dochter en stiefvader van het slachtoffer in totaal ruim 51 duizend euro aan schadevergoeding betalen.