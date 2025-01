Politie vraagt hulp publiek in onderzoek overlijden 35-jarige dragqueen Alyssa

William Caceres Marcano werd in de nacht van zondag 19 januari op maandag 20 januari 2025 dood aangetroffen in een woning aan de Hogendijk in Zaandam. De politie gaat ervan uit dat William Caceres Marcano door een misdrijf om het leven is gekomen. De recherche komt graag in contact met mensen die hem tussen vrijdagavond 17 januari en zaterdag 18 januari hebben gezien of gesproken.

Dragqueen Alyssa

William Caceres Marcano komt uit Venezuela en had sinds kort de Nederlandse verblijfsstatus. Hij woonde nog niet lang in de woning aan de Hogendijk in Zaandam. William, ook bekend als dragqueen Alyssa, was een ondernemend persoon. Hij was bekend en geliefd in de LHBTIQ+ gemeenschap en had daar veel contacten.

Onderzoek

Een Team Grootschalige Opsporing onderzoekt het overlijden van William Caceres Marcano. Het onderzoeksteam onderzoekt verschillende scenario’s. Of de geaardheid of werkzaamheden van William aanleiding zijn geweest voor zijn overlijden, wordt onderzocht. De recherche verzoekt mensen die meer weten over de mogelijke achtergronden van zijn overlijden om zich bij de politie te melden.

Informatie delen

Kunt u de recherche verder helpen bij het onderzoek? Heeft u William Caceres Marcano/Alyssa gezien of gesproken tussen vrijdagavond 17 januari en zaterdag 18 januari? Neem dan contact op met de Opsporingstiplijn via 0800-6070 of als u anonieme wilt blijven bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in. Graag onder vermelding van zaaknummer: 2025013831. Daarnaast kunt u bellen met het speciale LHBTIQ+ team Roze in Blauw: 088 - 1691 234.