Cocaïnehandel Oostzaan: OM eist vier jaar gevangenisstraf

Vandaag heeft het OM vier jaar gevangenisstraf geëist tegen een man van 56 jaar uit Oostzaan. Het OM vindt bewezen dat hij zich tussen maart en juni 2020 schuldig heeft gemaakt aan het verhandelen van 14 kilo cocaïne, voorbereidingshandelingen daartoe en vuurwapenbezit. In september 2024 is een toen 48-jarige medeverdachte uit dezelfde woonplaats veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf. Hij had zich volgens het OM eveneens schuldig gemaakt aan de handel in verdovende middelen door op te treden als drugs- en geldkoerier van de 56-jarige hoofdverdachte.

Start onderzoek

Het crypto analyseteam van de politie is via Encrochat-berichtenverkeer uit een ander drugsonderzoek, de nu 56-jarige man uit Oostzaan op het spoor gekomen. De identiteit van de man uit Oostzaan kon worden vastgesteld aan de hand van namen die genoemd werden in de chatgesprekken, in combinatie met genoemde locaties, zoals de naam van een hotel in Oostzaan en de voetbalclub OFC Oostzaan. Uit de verkregen chats werd duidelijk dat de verdachte zich schuldig maakte aan (voorbereidingshandelingen voor) handel in cocaïne. Uit de chats bleek ook dat de verdachte gebruik maakte van een taxichauffeur, die hij aanstuurde om de drugs en het geld te vervoeren. Uit de onderzoeksgegevens is gebleken dat deze taxichauffeur de inmiddels veroordeelde handlanger was.

Ondermijning

De hoofdverdachte is volgens het OM het schoolvoorbeeld van een ondermijnende drugscrimineel. Dat blijkt bijvoorbeeld uit zijn langdurig gebruik van versleutelde communicatie die alléén in het criminele circuit gezien wordt. Ook is hij als criminele geldschieter jarenlang actief betrokken geweest bij amateurvoetbalclub OFC Oostzaan. De gemeente Oostzaan heeft op veel manieren geprobeerd om de verdachte uit de club te weren. Uiteindelijk is als vergunningsvoorwaarde gesteld dat de verdachte zich moest distantiëren van enige betrokkenheid bij de club.

Hotel

De officier van justitie ter zitting: ‘’De levensstijl van verdachte past bij het lucratieve karakter van de verdenking: hij staat ingeschreven in de woning van zijn vrouw en kinderen, maar woont feitelijk in een grote hotelketen in Oostzaan.’’ Daar heeft hij in twee jaar tijd voor bijna €200.000 aan hotelkamers geboekt, soms meerdere kamers tegelijk. Zo ook op de dag van zijn aanhouding in juni 2022. ‘’Zijn hotelkamer bleek ingericht te zijn als zijn woonkamer, inclusief eigen kledingrek en snoep-pot, maar ook met een drugsvoorraad voor eigen gebruik en een geladen vuurwapen. Het hotelmanagement heeft de ogen gesloten voor deze gang van zaken, terwijl de verdachte met bijna veertig keycards van het hotel op zak liep’’, aldus de officier.

Strafeis

Het OM vindt bewezen dat de 56-jarige verdachte een aansturende rol heeft gespeeld bij de cocaïnehandel in Oostzaan. Tegen hem eist het OM vier jaar voor handel in harddrugs, voorbereidingen daartoe en verboden vuurwapenbezit. Een dergelijke handel heeft veelal een financieel lucratief karakter. Dat hebben politie en OM teruggezien in de luxe levensstijl van deze verdachte, waarbij hij niet alleen exorbitante (cash)bedragen aan hotelovernachtingen besteedde, maar ook aan meerdere dure horloges. De zaak werd in september al behandeld door de rechtbank, maar is toen op verzoek van de advocaat aangehouden, omdat de verdachte niet verscheen vanwege persoonlijke problemen.

Ontneming

Het OM heeft ter zitting aangekondigd dat het geld dat verdachte heeft verdiend met zijn criminele activiteiten via een aparte ontnemingsprocedure moet worden terugbetaald aan de staat. De Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) heeft de uitgaven van verdachte onderzocht en aan de hand daarvan berekend dat het wederrechtelijk verkregen voordeel ongeveer €900.000 is. De ontnemingsprocedure zal op een later moment, na de strafzaak, worden behandeld bij de rechtbank Noord-Holland.