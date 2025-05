Kabinet investeert miljoenen in migratiedeals

Het kabinet gaat fors investeren om irreguliere migratie te voorkomen en terugkeer van migranten zonder verblijfsrecht te faciliteren. Minister Faber (Asiel en Migratie) en minister Klever (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp) trekken hiervoor tientallen miljoenen per jaar uit, oplopend tot € 118 miljoen in 2029. Aandachtsgebieden zijn landen in Noord-Afrika, Sub-Sahara Afrika en het Midden-Oosten. Dat schrijven de ministers in een brief aan de Tweede Kamer.

De ambities van dit kabinet om irreguliere migratie aan te pakken en terugkeer te bevorderen zijn groot. Inzet is het sluiten van strategische partnerschappen met (migratie)landen. Daarbij wordt dan samengewerkt om mensensmokkel te voorkomen, terugkeerafspraken te maken, grensbewaking te versterken en nieuwe concepten uit te werken, zoals terugkeerhubs.

Nederland heeft bij het aangaan van partnerschappen aandacht voor de belangen van partnerlanden over bijvoorbeeld handel, hulp, politieke steun en inzet van Nederlandse expertise op voedselzekerheid, watermanagement en gezondheid. Zo werkt het kabinet aan een agenda van brede gedeelde belangen, waaronder de Nederlandse migratiebelangen.

Daarbij zal het kabinet steeds een zorgvuldige afweging maken rond bevordering en bescherming van mensenrechten in relatie tot het migratiebeleid en zal het in de gaten houden of de door Nederland gefinancierde programma’s effectief zijn. Naast de eigen inzet, is Nederland ook in Europees verband aanjager van het sluiten van strategische partnerschappen en zoekt het kabinet actief de samenwerking met de Europese Commissie of andere lidstaten op.

Minister Faber: “Het aanpakken van illegale migratie is voor mij topprioriteit. Daarom investeren we in die landen om te voorkomen dat mensen de oversteek naar Europa maken. We zien allemaal dat de kosten voor de maatschappij veel hoger zijn als migranten eenmaal hier zijn. Daarom vind ik vind deze investering volkomen gerechtvaardigd.”

Minister Klever: “We bouwen aan een brede agenda van samenwerking. Nederland heeft veel expertise op thema’s zoals water, voedselzekerheid en gezondheid, zowel binnen de overheid als binnen het bedrijfsleven, en daar is veel vraag naar in landen waarmee we willen samenwerken om migratie te beheersen.’’