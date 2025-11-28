Aantal vrouwen gedood door partner of ex in 15 jaar onveranderd

Tussen 2020 en 2024 is jaarlijks bij gemiddeld 22 gedode vrouwen de (vermoedelijke) dader haar partner of ex-partner. Dat is de afgelopen vijftien jaar niet veranderd. Het aantal vrouwen dat gedood werd door een andere dader is gedaald. Bij gescheiden vrouwen komt moord of doodslag door een (ex-)partner het vaakst voor. Het cijfer voor Nederland ligt in het midden van dat in andere Europese landen. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de afgelopen vijf jaar werden jaarlijks gemiddeld 43 vrouwen in Nederland het slachtoffer van moord of doodslag. Dat is één vermoorde vrouw per acht dagen. Bij ongeveer de helft was een partner of ex-partner de (vermoedelijke) dader.

Sinds 2010 worden jaarlijks gemiddeld 2,7 op iedere 1 miljoen vrouwen gedood door hun partner of ex. Het aantal vrouwen dat door een andere of onbekende dader is omgebracht, daalde van 3 per miljoen vrouwen in 2010/2014 naar iets meer dan 2 per miljoen in de jaren daarna.

Partnerdoding vaker bij gescheiden vrouwen

Van de door hun (ex-)partner gedode vrouwen in de afgelopen vijftien jaar was het merendeel op het moment van overlijden gehuwd (38 procent) of ongehuwd (37 procent). 19 procent was gescheiden en 7 procent weduwe. De burgerlijke staat van het slachtoffer gaat niet per definitie over de relatie tussen slachtoffer en dader. Een slachtoffer kan dus bijvoorbeeld verweduwd zijn en daarna een niet-officiële relatie zijn aangegaan.

In verhouding komt partnerdoding het meest voor bij gescheiden vrouwen, met 5,6 slachtoffers per miljoen vrouwen. Bij gehuwde vrouwen is dat 2,5 per miljoen. Onder ongehuwde vrouwen en vrouwen die weduwe zijn geworden komt partnerdoding door een partner of ex met iets meer dan 2 per miljoen het minst voor.