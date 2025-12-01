Man zwaargewond bij schietpartij in woning Rotterdam

Op zondagochtend 30 november jl. vond er een schietincident plaats in een woning aan de Vlaggemanstraat in Rotterdam. Hierbij is een 35-jarige man uit Rotterdam, die aanwezig was in de woning, zwaargewond geraakt.

Hij is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in levensgevaar. Voor de woning is een 31-jarige man uit Rijswijk aangehouden, hij zit nog vast. De politie is nog op zoek naar meerdere personen die vermoedelijk ook in de woning waren. In verband met het onderzoek is een Team Grootschalige Opsporing (TGO) gestart.

Iets na 07.30 uur in de ochtend worden hulpdiensten gealarmeerd voor het schietincident. Bij aankomst bij de woning houden de agenten de verdachte aan. Binnen treffen ze het slachtoffer zwaargewond en niet aanspreekbaar aan in de woning. In de woning is ook een vuurwapen aangetroffen. Dit is in beslag genomen voor verder onderzoek.

Het is nog onduidelijk wat er in de woning is gebeurd. Daarom is er een Team Grootschalige Opsporing (TGO) gestart. Het team houdt rekening met verschillende scenario’s. Ook de rol van de aangehouden man wordt onderzocht. Daarnaast heeft de politie aanleiding om te denken dat er nog meer personen in de woning waren. We vragen deze personen zich met spoed bij ons te melden.