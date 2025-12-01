Openbaar Ministerie eist 20 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging voor dodelijk steekincident Erasmusbrug

“Verdachte is op klaarlichte dag naar de Erasmusbrug gegaan, een prominente plek in het centrum van Rotterdam. Verdachte heeft daar twee slachtoffers met meerdere messteken bewerkt en is met de messen achter andere slachtoffers aangelopen. Hij heeft daarmee de aanwezigen vrees aangejaagd.”

Het Openbaar Ministerie eist vandaag 20 gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging tegen een 23-jarige man uit Amersfoort. Hij wordt verdacht van moord, poging tot moord met een terroristisch oogmerk en bedreiging met een terroristisch misdrijf.

Op 19 september 2024 krijgt de politie een melding van een steekpartij bij de Erasmusbrug. De dader zou grote keukenmessen hebben en "Allahu akbar" roepen. Er wordt direct groot alarm geslagen en een grote politiemacht haast zich naar de brug. Bij de aanval wordt een 32-jarige Rotterdammer doodgestoken en een 33-jarige man uit Zwitserland raakt gewond. De verdachte steekt niet alleen twee mannen, maar probeert met messen ook andere slachtoffers te maken. Hoewel er grote paniek ontstaat, weten enkele omstanders, dankzij hun moedige optreden, één van de messen uit de handen van verdachte te slaan. Anderen vallen de 23-jarige man aan door hem te bekogelen met stoelen en andere voorwerpen, waardoor hij uiteindelijk kan worden overmeesterd. Op basis van onderzoek, camerabeelden en getuigenverklaringen is Openbaar Ministerie ervan overtuigd dat de verdachte deze gruwelijke daden met voorbedachte rade heeft gepleegd.

Terroristisch oogmerk



Volgens het Openbaar Ministerie kan niet anders worden geconcludeerd dan dat verdachte de ten laste gelegde feiten heeft gepleegd met een terroristisch oogmerk. Zo heeft verdachte zich voorafgaand aan het incident radicaal-extremistisch gedachtegoed eigen gemaakt. Hij luisterde naar extremistische geluidfragmenten tot kort voor aan het steekincident, schoor zijn hoofdhaar kort vóór het incident - wat gezien kan worden als een reinigingsritueel en een laatste voorbereiding voor het plegen van een jihadistische geweldsdaad — om vervolgens op een prominente plaats in de stad, in zijn ogen 'ongelovige' slachtoffers neer te steken, waarbij hij "Allahu akbar" riep. Het OM benadrukte vandaag tijdens de zitting meerdere keren dat verdachte met zijn handelen veel angst heeft opgeroepen en de bevolking ernstige vrees heeft aangejaagd.

PBC



Verdachte is in het PBC onderzocht en deskundigen hebben vastgesteld dat de man verminderd toerekeningsvatbaar is en dat er sprake is van schizofrenie en verslavingsproblematiek. Ook constateren deskundigen dat hij voor en na het delict ernstig psychotisch ontregeld was. Ze achten het aannemelijk dat hij ook ten tijde van het plegen van het feit ernstig psychotisch is geweest.

Angst



De officier van justitie: “Vanuit een mede door zijn stoornis aangejaagd religieus fanatisme heeft hij onherstelbaar leed veroorzaakt en op grote schaal angst gezaaid bij de zeer vele getuigen die op dat moment aanwezig waren, maar ook bij mensen die hierover in de media of op een andere manier gehoord hebben. Verdachte heeft met de door hem gepleegde aanslag de samenleving ernstig vrees aangejaagd. Niet alleen bij de bewoners van de stad Rotterdam, maar ook in de rest van Nederland heeft hij een schok van ontzetting teweeggebracht. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat dit alles precies is wat verdachte met zijn terroristisch aanslag heeft beoogd: het veroorzaken van een golf van angst en ontzetting in Rotterdam en in de rest van het land.”