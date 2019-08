David Neres verlengt contract bij Ajax

29 doelpunten

Neres (Sao Paulo, 3 maart 1997) kwam in de winterstop van het seizoen 2016/2017 over van Sao Paulo FC. Op 26 februari 2017 maakte hij zijn debuut in het eerste elftal tijdens de wedstrijd Ajax – Heracles (4-1). De vleugelaanvaller speelde tot nu toe 101 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Ajax, hij maakte daarin 29 doelpunten. Het afgelopen seizoen werd hij met Ajax kampioen in de Eredivisie en won tevens de KNVB beker.