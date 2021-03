'Eerlijker selecteren in jeugdvoetbal is hard nodig'

Onderzoeken laten zien dat coaches en scouts per leeftijdscategorie veel vaker relatief oude jeugdspelers selecteren. Goed onderzochte oplossingen hiervoor zijn er nog niet. Ook goede voorlichting van coaches en scouts zorgt er niet voor dat ze eerlijker selecteren.

'De KNVB plaatste vorige week een oproep op hun website met de vraag om oplossingen voor het zogenaamde geboortemaandeffect te delen', aldus Willem-Paul Wiertz van het Kenniscentrum Sport & Bewegen. 'De term geboortemaandeffect betekent, dat oudere jeugdvoetballers bij het selectieproces in het voordeel zijn. Aan een selectietraining voor jeugdspelers onder veertien jaar doen bijvoorbeeld spelers mee die net veertien zijn, maar ook die bijna vijftien worden. De laatste groep is fysiek verder ontwikkeld en wordt daarom sneller geselecteerd.'

'Hoeveel onderzoeken er ook zijn die het geboortemaandeffect aantonen, wetenschappelijk onderbouwde oplossingen ontbreken nog. Dit komt waarschijnlijk doordat er veel haken en ogen zitten aan het toepassen van een nieuwe selectieprocedure. Het is ingewikkeld en voor een club niet zonder risico’s: als je het hele systeem op de schop gooit, kan het zijn dat je wedstrijden tegen clubs die ‘klassiek selecteren’ verliest.'

Wiertz: 'Heel erg jammer, want zelfs als coaches en scouts voorlichting krijgen over het geboortemaandeffect, selecteren ze alsnog vooral relatief oude jeugdspelers. Daarmee gaat op de lange termijn een hoop talent verloren. Eerlijker selecteren is dus hard nodig.'