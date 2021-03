Bibian Mentel (48) overleden

Aan het begin van de maand kreeg Mentel te horen dat zij uitzaaiingen had in haar hersenen en dat de behandeling hiervan niet mogelijk was. Op Instagram schrijft de familie: ‘Rust zacht lieve Bibian, lieve mama, lieve dochter, lieve schat. We gaan je nooit vergeten.’

Bibian Mentel kreeg bijna 20 jaar geleden botkanker, waardoor haar onderbeen moet worden geamputeerd. Keer op keer kwam de ziekte terug, die steeds door haar werd overwonnen. Daarnaast blonk zij uit op de Paralympische Spelen en won drie keer een gouden medaille.