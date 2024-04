SEG moet voetballer De Vrij ruim 5 miljoen euro schadevergoeding betalen

Sports Entertainment Group (SEG) moet profvoetballer Stefan de Vrij een schadevergoeding van ruim 5 miljoen euro betalen. Dat heeft het gerechtshof Amsterdam woensdag in hoger beroep beslist.

Hogere schadevergoeding

Hiermee kent het hof De Vrij een hogere schadevergoeding toe dan de rechtbank. Het hoger beroep van SEG tegen die uitspraak slaagt dus niet.

Bemiddeling bij transfer

In 2018 maakte De Vrij een transfer van Lazio Roma naar zijn huidige voetbalclub Internazionale, SEG bemiddelde daarbij. Volgens de Vrij gaf SEG hem geen openheid van zaken over de provisie die zij hiervoor van Internazionale zou ontvangen, terwijl SEG daartoe wel verplicht was. SEG stelt dat zij bij de transfer niet De Vrij, maar Internazionale bijstond.

Oordeel van het hof

Het hof oordeelt dat tussen SEG en De Vrij wel een bemiddelingsovereenkomst als bedoeld in de wet is ontstaan. Op SEG rustte daarom de verplichting om De Vrij te informeren over SEG’s eigen financiële belang namelijk een provisie van 9,5 miljoen euro bij de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst tussen De Vrij en Internazionale.

Lager inkomen

Het hof stelt vast dat SEG deze mededelingsplicht heeft geschonden. Het hof acht bewezen dat De Vrij hierdoor een lager inkomen heeft genoten en begroot zijn schade op ruim 5,2 miljoen euro. De rechtbank kende De Vrij eerder 4,75 miljoen euro toe.