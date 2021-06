UEFA: Toestand Eriksen is gestabiliseerd

Christian Eriksen van het Deense nationale elftal is tijdens de EK wedstrijd tegen Finland in Kopenhagen onwel geworden. Dit gebeurde vlak voor de rust.

Tijdens een ingooi viel de Deen tegen de grond en direct werd er door de arbiter verzocht om medische bijstand. Eriksen werd gereanimeerd en afgeschermd door zijn teamgenoten en later werd het zicht van het incident ontnomen met kleden. In onbekende toestand werd de voetballer van het veld gehaald met een brancard, begeleid door zijn teamgenoten.

Het publiek van beide landen waren zichtbaar ontdaan door het gebeuren. De spelers van Finland kozen als eerste er voor om naar de kleedkamer te gaan, gevolgd door het arbitrage viertal. De wedstrijd is gestaakt.

Update 19.25 uur

De UEFA laat in een reactie weten dat Eriksen naar een ziekenhuis is gebrachten en zijn toestand is gestabiliseerd.

Update 20.05 uur

Beide teams hebben aangegeven dat zij de wedstrijd willen uitspelen. Om 20.30 uur zal de wedstrijd worden hervat en zal de laatste vijf minuten van de eerste helft worden gespeeld. Na een korte pauze, zal de tweede helft worden gespeeld.