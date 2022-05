Crowdfunding Olav Mol en Jack Plooij offline, donateurs krijgen geld teruggestort

De crowdfunding die via de website steunactie.nl is opgezet voor Olav Mol en Jack Plooij is niet meer actief. Dat laat de directie van Grand Prix Radio weten. De actiepagina is inmiddels niet meer werkzaam, donateurs krijgen hun gift terug.

Een fan van Olav Mol en Jack Plooij heeft via het platform steunactie.nl een crowdfunding opgezet om geld in te zamelen om Mol en Plooij weer in staat te stellen hun werk op de circuits te doen. Dat initiatief, dat volstrekt los staat van Grand Prix Radio, is sympathiek maar niet doeltreffend.

Het doelbedrag van de actie (300.000 euro) biedt Mol en Plooij namelijk absoluut geen garantie om weer op de circuits aan het werk te kunnen. Perstoegang tot de circuits is immers niet te koop. Dat is een zaak van de zendgemachtigden en niet van individuele verslaggevers of mediabedrijven. Toegang tot de circuits is dus ook niet gekoppeld aan enig geldbedrag.

Mol en Plooij betreuren de gang van zaken, maar willen benadrukken dat zij de intentie van de actie zeer waarderen. Steunactie.nl vindt het stopzetten van de actie spijtig maar begrijpt dat een dergelijk actie is opgezet met de beste intenties. Mol en Plooij zijn nou eenmaal zeer geliefd onder het F1-publiek. Belangrijk is dat donateurs hun donatie volledig krijgen geretourneerd.