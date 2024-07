Deze 11 feiten over Roemenië - Nederland moet je weten

Dinsdagavond om 18.00 uur treffen Roemenië en Oranje elkaar in de achtste finale. Na de inleidende schermutselingen in de groep begint het EK nu eigenlijk opnieuw met de bloedstollende knockoutfase.

'Stugge counterploeg'

De wedstrijd wordt gespeeld in het magische München. Roemenië is een stugge counterploeg die zich verrassend als groepswinnaar bij de laatste zestien plaatste. De aftrap in de Munich Football Arena is om 18.00 uur. Met deze elf feiten ben je goed voorbereid.

1) Het wordt de 15e interland tussen Nederland en Roemenië. De statistieken van de voorgaande 14 ontmoetingen stemmen bijzonder hoopvol: 10 zeges, 3 gelijke spelen en slechts 1 nederlaag. Die laatste vond plaats in 2007. In de kwalificatiereeks voor het EK 2008 verloor Oranje in Boekarest met 1-0. Beide landen plaatsten zich later alsnog voor de eindronde waar ze elkaar in de groepsfase opnieuw troffen. Na de heroïsche zeges op Italië (3-0) en Frankrijk (4-1) moest ook Roemenië eraan geloven: 2-0 met goals van Klaas Jan Huntelaar en Robin van Persie.

2) 100 jaar historie tussen Nederland en Roemenië. Want precies een eeuw geleden troffen beide landen elkaar voor de eerste keer. Dat was op de Olympische Spelen in Parijs. Het was het tijdperk van de amateurs. Met een 6-0 overwinning stapte Nederland van het veld van Stade Yves du Manoir. De grote man was Feijenoorder - toen nog op die wijze geschreven - Kees Pijl. Hij scoorde liefst vier maal.

3) Roemenië is de nummer 47 van de FIFA-ranglijst maar heeft zich onder bondscoach Edward Iordanescu vanaf januari 2022 opgericht na vele magere jaren. Het is de zesde keer dat Roemenië de eindronde heeft bereikt. De beste prestatie is de kwartfinale tijdens EURO 2000. In 1996 en 2016 stond Roemenië op het EK onder leiding van Anghel Iordanescu, de vader van Edward.

4) Roemenië bleef in de EK-kwalificatie ongeslagen en reisde als groepswinnaar voor onder meer Zwitserland naar de eindronde in Duitsland. De doelcijfers in de kwalificatiegroep waren veelzeggend; 16 voor (waarvan zes tegen Andorra) en slechts 5 tegen. Roemenië kent een behoudende voetbalcultuur en beheerst de counter tot in perfectie.

5) In de aanloop naar het EK speelde Roemenië nog 0-0 tegen Liechtenstein, maar in Duitsland schoot de ploeg van Iordanescu direct uit zijn slof met een 3-0 zege op Oekraïne. Daarna volgde een 2-0 nederlaag tegen België om vervolgens via een gelijkspel tegen Slowakije (1-1) op doelsaldo de groepswinst te pakken in de bloedstollende groep E.

6) Razvan Marin is met twee doelpunten de EK-topscorer van Roemenië. De middenvelder is een bekend gezicht voor Daley Blind en Ryan Gravenberch. In de periode 2019-2021 stond hij onder contract bij Ajax, zonder door te breken. Een andere opvallende naam in de Roemeense selectie is Ianis Hagi, de zoon van Gheorghe Hagi, ook wel de de Maradona van Karpaten genoemd. Een bijnaam die alles zegt. Micky van de Ven treft in Radu Dragusin een clubgenoot van Tottenham Hotspur.

7) Georginio Wijnaldum heeft op het EK Arjen Robben achterhaald op de ranglijst van aantal gespeelde interlands (96). Als de middenvelder tegen Roemenië speelminuten krijgt, staat hij alleen op de tiende plek. Memphis Depay volgt Wijnaldum en Robben op een interland.

8) Het zijn aantallen waar Ian Maatsen en Joshua Zirkzee van dromen. Zij zijn de twee spelers in de selectie die hun debuut voor Oranje nog moeten maken.

9) München heeft een magische klank voor Oranje. We veroverden er de wereld met totaalvoetbal in 1974. En kroonden ons in het Olympiastadion tot de beste van Europa in 1988. Met de huidige bondscoach en assistent-bondscoach in de basis werd de Sovjet-Unie met 2-0 verslagen. Doelpunten: Ruud Gullit en Marco van Basten met de mooiste EK-goal ooit. In onderstaande video blikt de oud-spits hier op terug. 'Ik dacht: wat moet ik hiermee. Ik kan wel ingewikkeld lopen doen, maar dat kost ook weer zoveel energie.'

10) Gele kaarten worden pas na de kwartfinale kwijtgescholden, zodat iedereen in de halve finale met een schone lei kan beginnen. Nederland ontving samen met Slowakije de minste gele kaarten van alle 24 landen in de groepsfase, namelijk twee. Jerdy Schouten en Joey Veerman staan bij Oranje op scherp.

11) Roemenië - Nederland staat onder leiding van de Duitser Felix Zwayer. Het is de tweede aanstelling voor Zwayer op de EK-eindronde. Eerder floot hij Turkije tegen Portugal (0-3). In de eerste helft trok Zwayer in dat duel vijf gele kaarten. Zwayer is geen onbekende voor de huidige Oranjeselectie. Hij leidde het EK-kwalificatieduel tegen Frankrijk in de Johan Cruijff ArenA. Oranje verloor op 13 oktober 2023 met 1-2.