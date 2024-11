Maximale winst in Las Vegas voor Max die voor 4e keer wereldtitel F1 pakt

Het was zondagochtend vroeg om 07.00 uur voor Max Verstappen een spannend moment toen hij vanaf de 5e positie van start ging tijdens de Grand Prix van Las Vegas.

Opponent Lando Norris

Immers wanneer het hem in deze race zou lukken om voor zijn opponent Lando Norris, die vanaf de 6e positie startte, over de finish te rijden dan zou hij zich daarmee verzekeren van inmiddels al weer zijn 4e wereldtitel maar dan moest er nog wel even aan deze belangrijke voorwaarde worden voldaan.

Niet gokken

Verstappen was bij de start goed weg maar leek het zijn eerste rondjes op het circuit van de wereldberoemde gokstad toch wat voorzichtiger aan te gaan doen en niet te gaan gokken en teveel risico nemen.

George Russell winnaar GP Las Vegas

De Nederlander reed een keurige race en kon titelrivaal Lando Norris zonder al te veel problemen achter zich houden en daarmee bleef Verstappen zijn 5e positie tot aan de finish consequent vasthouden en kwam ook Norris als 6e over de streep maar met nog wel een punt voor de snelste ronde. George Russell wist ook zijn pole te verzilveren en schreef daarmee de overwinning van de Grand Prix van Las Vegas op zijn naam.

'Vier op een rij'

Verstappen is de vijfde coureur die een vierde wereldtitel op rij pakt, na Juan Manuel Fangio (1957), Michael Schumacher (2003), Sebastian Vettel (2013) en Lewis Hamilton (2020).