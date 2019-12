Informatie van Parker Solar Probe werpt nieuw licht op zonnewind

Snelheid van 213.000 km/h

De Parker Solar Probe van NASA, die met een snelheid van maar liefst 213.000 km/h oftewel bijna 60.000 m/s in een baan om de zon draait, doorstaat op dit moment de extreem hoge temperaturen van de zon om gegevens te verzamelen.

De informatie die Parker heeft verzameld over hoe de zon voortdurend materiaal en energie uitwerpt, helpt wetenschappers om de modellen die ze gebruiken te herschrijven om het ruimteweer rond de zon te begrijpen en te voorspellen, en om het proces te begrijpen waarmee sterren worden gecreëerd en evolueren.

Astronauten beschermen

Deze informatie is van vitaal belang voor de bescherming van astronauten en technologie in de ruimte - een belangrijk onderdeel van NASA's Artemis-programma , dat de eerste vrouw en de volgende man tegen 2024 naar de maan zal sturen en uiteindelijk naar Mars.

Twee 'flybys'

Parker heeft inmiddels twee recordbrekende close flybys gemaakt die nieuwe inzichten onthullen in de processen die de zonnewind aandrijven, de constante uitstroom van heet, geïoniseerd gas dat naar buiten stroomt vanuit de zon en het zonnestelsel vult, en hoe de zonnewind koppelt met zonnerotatie. Door middel van deze flybys heeft de missie ook het stof van de coronale omgeving onderzocht en deeltjesversnellingsevents ontdekt die zo klein zijn dat ze niet detecteerbaar zijn vanaf de aarde, die bijna op 1,5 miljard kilometer van de zon verwijderd is.

Dichter bij de zon dan Mercurius

Tijdens de eerste flybys bestudeerde Parker de zon vanaf een afstand van ongeveer 24 miljoen kilometer. Dat is al dichter bij de zon dan Mercurius, maar het ruimtevaartuig zal in de toekomst nog dichterbij komen, omdat het meer dan 213.000 km / u reist, sneller dan elk eerder ruimtevaartuig.

'Ongelooflijk opwindende tijd voor heliofysica'

'Deze eerste gegevens van Parker onthullen onze ster, de zon, op nieuwe en verrassende manieren', zegt Thomas Zurbuchen, associate administrator voor wetenschap op het NASA-hoofdkantoor in Washington. 'De zon van dichtbij observeren in plaats van op een veel grotere afstand, geeft ons een ongekend beeld van belangrijke zonneverschijnselen en hoe deze ons op aarde beïnvloeden, en het geeft ons nieuwe inzichten die relevant zijn voor het begrip van actieve sterren in sterrenstelsels. Het is slechts het begin van een ongelooflijk opwindende tijd voor heliofysica met Parker in de voorhoede van nieuwe ontdekkingen.'