Ring of Fire van TU Delft moet schaatsers helpen net iets sneller te worden

High Tech onderzoek door de TUDelft moet die fractie van een seconde, die in het schaatsen het verschil kan maken tussen winnen of verliezen, beter in beeld gaan brengen. Daarbij wordt een uniek systeem gebruikt: de 'Ring of Fire'.

Ring of Fire

De Ring of Fire is een tunnel met daarin duizenden zeepbellen gevuld met helium. De schaatsers rijden daar doorheen. 'Door deze bellen te belichten met een laser en met high speed camera’s heel snel foto’s te maken, is het mogelijk om de exacte luchtstroom rond de rijdende schaatsers in beeld te brengen', zo meldt de TU Delft dinsdag.

Uniek

Wouter Terra, onderzoeker van de TU Delft en NOC*NSF, legt uit: 'De Ring of Fire is uniek, omdat het als enige meetapparaat ter wereld de exacte luchtweerstand kan bepalen van een bewegende schaatser. Eerder was het alleen mogelijk om de luchtweerstand in een normale windtunnel te meten, waarbij de schaatser stil staat'.

Luchtweerstand grootste tegenstander van schaatser

KNSB bondscoach Jan Coopmans: 'Luchtweerstand is de grootste tegenstander die schaatsers moeten overwinnen. Hoe minder luchtweerstand, hoe sneller ze gaan. Dit state-of-the-art meetsysteem helpt in de zoektocht naar minder luchtweerstand en dus meer snelheid.'

Arm op de rug of los

Sander van Ginkel, embedded scientist van de KNSB, legt het belang van deze meetmethode uit: 'Tot nu toe konden we de luchtweerstand alleen visueel maken. Nu kunnen we de exacte luchtweerstand van verschillende houdingen tijdens het schaatsen meten. Zo kunnen we een onderbouwde afweging maken gebaseerd op cijfers in plaats van op gevoel. We kunnen bijvoorbeeld kijken naar het verschil tussen met de arm los of met de arm op de rug schaatsen.'

Samenwerking

Dat de Ring of Fire, uitgevonden door de TU Delft, bij de topschaatsers toegepast kon worden is te danken aan een samenwerking met NOC*NSF, KNSB en Innovatielab Thialf. Gezamenlijk helpen deze partijen de topschaatsers op weg naar goud met behulp van innovatie. Kamiel Maase, TeamNL prestatiemanager innovatie & onderzoek: 'Als NOC*NSF willen we zorgen dat TeamNL alles net even slimmer en beter doet dan de rest van de wereld. Daarom investeren we al jaren in onderzoek en innovatie. Ring of Fire is een prachtig voorbeeld van hoe wetenschap letterlijk naar de sportwereld, namelijk het ijs van Thialf, wordt gebracht. Zo pakken we voorsprong op weg naar de winterspelen van Beijing in 2022.'