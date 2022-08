Studententeam TU Delft werkt aan sensor die snel GHB in drankjes detecteert

Iemand kan ongemerkt drugs in je drankje doen, waarna je wellicht niet meer in staat bent om helder na te denken. Toch kan drogering bijna nooit bewezen worden, omdat GHB binnen 3 uur uit het bloed verdwijnt. Het iGEM studententeam van de TU Delft werkt aan een snelle sensor die GHB in drankjes kan detecteren. 'Zo kan de gebruiker worden gewaarschuwd en bewijs van de drogering geleverd worden', zo heeft de TU Delft laten weten.

Verkrachtingsdrugs

Eén van de meest gebruikte verkrachtingsdrugs is 4-hydroxybutaanzuur, beter bekend als GHB. Er zijn echter weinig cijfers bekend over drogering met GHB, met name omdat deze stof al binnen drie uur uit het lichaam verdwenen kan zijn. Daarnaast lijken de verdovende effecten van GHB erg op die van alcohol, waardoor het moeilijk is om enkel gebaseerd op symptomen onderscheid te maken tussen alcoholvergiftiging en drogering. Om deze twee redenen kan er bijna nooit bewijs geleverd worden van een incident waarbij iemand gedrogeerd is met GHB. Het iGEM studententeam werkt daarom aan een betrouwbare, snelle detectiemethode voor GHB met hun project SPYKE.

Lampje

Het doel van de studenten is om een sensor te maken die de gebruiker in een glas kan doen. Op het moment dat er dan GHB in het drankje terecht komt, gaat er een lampje in hun glas aan om de gebruiker te waarschuwen. “We hopen zo de gebruiker te beschermen tegen drogering en hen het bewijs te kunnen geven waarmee ze aangifte kunnen doen”, vertelt teamlid Rebecca Jekel. Daarnaast overlegt het team met de politie, eigenaren van clubs en cafés, het openbaar ministerie, slachtoffers van drogering en gezondheidsinstellingen om een product te maken dat voldoet aan de eisen van iedereen.

Crowdfunding-campagne

Afgelopen week is het Delftse team begonnen met een crowdfunding-campagne om het onderzoek voort te zetten en hun sensor te ontwikkelen. Het team vertegenwoordigt met dit project de TU Delft op de wereldwijde iGEM-wedstrijd in Parijs in oktober van dit jaar. Rebecca: "De crowdfunding is nodig om specifieke onderdelen van de sensor te bekostigen, zodat we een zo goed mogelijk eindproduct op kunnen leveren. Alle beetjes helpen om de ontwikkeling van de sensor mogelijk te maken."

Internationale wedstrijd

iGEM is een internationale wedstrijd op het gebied van synthetische biologie, het vakgebied waarin micro-organismen, DNA of eiwitten worden aangepast en ingezet voor nieuwe toepassingen. Voor de wedstrijd proberen ruim 350 teams van over de hele wereld een lokaal maatschappelijk probleem op te lossen. De teams worden op verschillende onderdelen beoordeeld, niet alleen het eindproduct, maar ook de presentatie, marktanalyse en website wegen mee.