Delftse studenten onthullen de efficiëntste recordbrekende waterstofauto ooit

Eco-Runner Team Delft

'De belangrijkste boodschap is dat we allemaal een bijdrage moeten leveren, en wel nu', aldus het Eco-Runner Team Delft. Elk jaar bouwt dit studententeam een efficiëntere waterstofauto, en dit jaar bouwen ze wat ‘s werelds meest efficiënte waterstofauto ooit moet worden.

Paneldiscussie

Naast het onthullen van de auto, hield het team een paneldiscussie met onder andere Diederik Samsom en Coby van der Linde. Hier werd gedebatteerd over belangrijke kwesties rondom waterstof en het gebruik ervan. Als afsluiting lieten de studenten hun toekomstbeeld zien: een virtual reality tour in het jaar 2050 waar het gebruik van hun auto het nieuwe normaal is geworden. Dit is hoe deze studenten een duurzame toekomst promoten.

Lat ligt hoog

Dit jaar legt het team de lat hoog, er is de ambitie om het wereldrecord te verbreken voor de langste afstand ooit gereden door een waterstofauto zonder te tanken. Hierbij moet het team minimaal 2056 kilometer rijden op minder dan één kilo waterstof.

'Samenwerken is belangrijk'

Op de avond van de onthulling van de auto werd voorafgaand een paneldiscussie gehouden over verschillende onderwerpen omtrent waterstof en de toepasbaarheid daarvan. Het panel bestond uit Diederik Samsom, Coby van der Linde, Stephanie Kool-Claessens en Thijs ten Brinck, die vanuit verschillende invalshoeken in gingen op de toepassingen van waterstof. Na een inspirerend debat, heeft het team laten zien dat om Nederland duurzaam te maken, het belangrijk is om samen te werken. 'Productie, industrie, regelgeving: ze moeten allemaal een rol spelen', aldus Kaatje Bout, de presentatrice van dit onderdeel van de Car Reveal.

Uniek ontwerp

Wat volgde was de onthulling, waarvoor Bob van Dijk, een student van het Eco-Runner Team Delft, in de nieuwe waterstofauto het podium op reed. Na onder luid gejuich uitgestapt te zijn lichtte hij het unieke ontwerp van de auto toe, wat uiteindelijk moet leiden tot een nieuw wereldrecord. Om dit te doen hebben de ingenieurs gekeken naar een verbetering van robuustheid en weerstand. De weerstand wordt verminderd door de verhoogde onderkant en een verbetering in de aerodynamische vorm. De banden hebben een 300 keer lagere frictie, en de sturing gebruikt significant minder energie. De studenten hebben dus gekeken naar de beste balans tussen efficiëntie en robuustheid.

Virtual reality

Vervolgens namen ze het publiek mee naar het jaar 2050 in een virtual reality segment. Daar stonden twee teamleden die het publiek lieten zien hoe hun visie op een duurzame toekomst eruit ziet: alle auto’s kleiner, lichter en aerodynamisch. Ook lieten de studenten zien hoe de toekomst van ‘shared mobility’ eruit gaat zien, waar mensen samen duurzamer en efficiënter met transport om gaan.

Toyota

Het evenement eindigde met een woord van Toyota. Dit autobedrijf heeft inmiddels een waterstof personenauto op de markt en daagde het team uit om dan echt het wereldrecord te gaan vestigen. Uiteraard werd dit van harte door het team geaccepteerd. Eind juni weten wij of het gelukt is. Op deze manier promoot Eco-Runner Team Delft een duurzame toekomst door het bouwen van ‘s werelds meest efficiënte waterstofauto.