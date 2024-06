Onthulling nieuwste waterstofraceauto

Studententeam ‘Green Team Twente’ onthulde op 30 mei haar nieuwste waterstofraceauto en haar volledige rebranding tijdens de Car Reveal in het Wilminktheater in Enschede. Het team gaat verder onder de naam ‘HyDriven’.

Na een periode van twee jaar onderzoeken, testen en herontwerpen om aan de regels van de race 'Formula Student' (FS) te kunnen voldoen is het zover: Werelds éérste zelfgebouwde Formula Student raceauto op waterstof is een feit. Een extra unieke raceauto dus, en dat uit ons eigen Twente. Tijdens de Car Reveal op 30 mei gaf het team een inzage in de verbeteringen van dit jaar. Dit omvatte onder andere het opnieuw ontworpen waterstofopslagsysteem, die er met een hogere stroom input voor zorgt dat de auto langer en sneller kan rijden. Daarnaast zorgt het nieuwe aerodynamische ontwerp ervoor dat er meer neerwaartse kracht wordt gecreëerd, dat de auto beter aan de grond houdt. Ook heeft HyDriven de wielen van haar vorige raceauto voor het allereerst op waterstof laten draaien, waarmee het team bewijst dat het mogelijk is om een Formula Student raceauto op waterstof te maken!

De race waaraan HyDriven meedoet is dit jaar extra bijzonder. Dit zal het eerste jaar zijn in de geschiedenis van Formula Student waarin een waterstof-klasse onderdeel is van de competitie. HyDriven zet de toon door eind augustus als allereerste team deel te nemen in deze klasse op het FS-circuit in Frankrijk.

Aangezien dit jaar ook het eerste jaar is dat de verbrandingsmotoren afgeschaft zijn in sommige FS-competities, is dit hét moment om een statement te maken. Het doel? Andere FS-teams uit te dagen om de overstap te maken naar waterstof en de innovatie in waterstof binnen én buiten FS versnellen.

Om dit te kunnen realiseren is het essentieel om een identiteit te hebben die een sterke link heeft met waterstof. Daarom is er gekozen om te rebranden naar een volledige nieuwe naam, kleur, en uitstraling. Met deze vernieuwde identiteit racet HyDriven aankomende zomer om de potentie van waterstof te presenteren aan de buitenwereld.

Tijdens de Formula Student races in Nederland en Frankijk zal het team getest worden op zowel statische evenementen als dynamische evenementen. Naast deze engineering en race aspecten, draait deze competitie ook om andere vaardigheden zoals ontwerpen, presenteren en het maken van een solide business plan. HyDriven kijkt uit naar de eerste races onder haar nieuwe naam.