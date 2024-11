Wetenschap voor de samenleving: 54 nieuwe Nederlandse uitvindingen in de maak

Minister Bruins: “We moeten bezuinigen op wetenschap in Nederland, maar gelukkig kan er ook nog veel wel. Deze uitvindingen laten je hart sneller kloppen, omdat je meteen snapt hoeveel ze voor ons leven kunnen gaan betekenen. En het mes snijdt aan twee kanten, want onze economie profiteert mee. Nederlandse wetenschappers en bedrijven zijn goed in biotechnologie. Dat is iets om te koesteren en uit te bouwen.”

54 wetenschappelijke projecten met nut voor de samenleving

Het afgelopen jaar konden onderzoekers en ondernemers samen projectvoorstellen doen op het gebied van biotechnologie. Het gaat om projecten die gaan over gezondheid, landbouw, voedsel, industrie, klimaat of energie. Voorwaarde voor geld is dat een uitvinding veel potentie heeft voor een innovatief product of proces, en daarmee direct nut heeft voor de maatschappij. Daarmee hoopt het kabinet drie vliegen in één klap te slaan. Door dit aan te jagen profiteren namelijk niet alleen de wetenschap en maatschappij, maar vergroten we ook de concurrentiekracht van onze economie. De biotechnologie is een wereldwijd snelgroeiende sector, waarin nieuwe kennis en innovaties elkaar snel opvolgen.

Met biotechnologie wordt in ons land veel geld verdiend. Experts schatten in dat het totale bedrag dat wereldwijd met biotech wordt verdiend in de periode tot 2030 zal verdrievoudigen. Het loont daarom hier nu in te investeren.

Omdat biotechinnovaties duur zijn om op de markt te zetten zijn bedrijven soms terughoudend met investeren, en komen goede ideeën niet altijd tot wasdom. Met deze bijdrage, die afkomstig is het Biotech Booster programma van het Nationaal Groeifonds, kunnen uitvindingen met veel potentie echt van de tekentafel naar de productiehal, en ons leven verbeteren.