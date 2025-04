Zoonlief verzint list en leidt nep-bankmedewerker om de tuin

Ouders vaker lastiggevallen

Al meerdere keren zijn de ouders van de melder lastiggevallen door nep-bankmedewerkers. Telefonisch vroegen criminelen constant om geld, pincodes en kostbare spullen. Na de zoveelste keer was zoonlief het beu, en schakelde hij de telefoon van zijn vader door naar zijn eigen telefoon.

Meerdere agenten rondom de woning

Toen een nep-bankmedewerker wéér belde, wist hij die op slimme wijze om de tuin te leiden. De zoon moest alvast zijn waardevolle spullen uitstallen op de keukentafel, waarna de medewerker die avond langs zou komen. In de tussentijd schakelde de melder de politie in, en verzamelden zich meerdere agenten om de woning.

Confrontatie met zoon

Nietsvermoedend dacht de 24-jarige nep-bankmedewerker zijn buit op te kunnen halen, maar niets was minder waar. Bij binnenkomst werd hij geconfronteerd door de zoon. De verdachte nam de benen, en de zoon rende achter hem aan. Een politieagent hield hem vervolgens een stukje verderop aan. De verdachte is meegenomen naar het politiebureau en is daar gehoord. De politie doet verder onderzoek.

Bent u zelf slachtoffer geworden?

Doe dan altijd aangifte! Het is niets om je voor te schamen. De oplichters worden steeds slimmer en ze overdonderen hun slachtoffers echt op een slimme en doortrapte manier. Voor de politie is het heel belangrijk dat er aangifte wordt gedaan. Zo krijgen wij goed in beeld waar de oplichtingen plaatsvinden. En kunnen we onderzoeken of er een verband is tussen de verschillende meldingen.

Waarschuwing politie

De bank of de politie vraagt nóóit om inloggegevens, pincodes, bankpassen of andere waardevolle spullen op te halen.