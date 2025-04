Onderzoek naar teruggevonden videobeelden aanval op Hawija

Vondst videobeelden

'Minister Brekelmans heeft de Tweede Kamer op 27 maart jl. geïnformeerd over de vondst van de videobeelden. Ook de missie-gerelateerde archivering bij Defensie wordt onderzocht', aldus het ministerie. Die taak neemt de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed voor haar rekening. De inspectie kijkt tevens welke verbeteringen nodig zijn. Dit heeft minister Brekelmans vandaag gemeld aan de Tweede Kamer.

Beelden aan 2e kamer getoond

Volgende week worden de bewuste videobeelden, die gemaakt werden vanuit een Nederlandse F-16, getoond aan de Tweede Kamer. Dit wordt gedaan tijdens een technische briefing.

Aangescherpte conclusies

Nadat de commissie de gevonden videobeelden op 31 maart jl. had bekeken, heeft zij aangegeven dat de hoofdconclusie van het onderzoeksrapport ongewijzigd blijft en dat een aantal van de deelconclusies wordt aangescherpt. De commissie oordeelt bijvoorbeeld dat Defensie haar onjuist heeft geïnformeerd over het bestaan van de nieuwe videobeelden. De commissie schreef dat ze niet op deze korte termijn heeft kunnen achterhalen of hier sprake is van bewust of onbewust handelen.

Verontschuldigingen aangeboden

Brekelmans vindt het pijnlijk dat de videobeelden pas na het verschijnen van het rapport zijn aangetroffen en aan de commissie zijn getoond. Hiervoor heeft de bewindspersoon reeds zijn verontschuldigingen aangeboden aan de commissie. Het externe en onafhankelijke onderzoek moet duidelijk maken wat er precies met de beelden is gebeurd, en hoe het heeft kunnen gebeuren dat de commissie onjuist is geïnformeerd.

Stand van zaken

De Kamer ontvangt voor het zomerreces een stand van zaken van de onderzoeken.