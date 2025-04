34-jarige ex militair uit Putten cel in voor seks met dronken slapende collega

Bedrijfsfeest

De man had na een bedrijfsfeest op het kazerneterrein seks met een vrouwelijke collega toen zij zó dronken was en zó diep sliep dat zij hiervoor geen toestemming meer kon geven. Daarbij is hij in haar klaargekomen. Op dat moment was hij nog militair.

Hartslag en adem controleren

De man zei dat de vrouw aanspreekbaar was en instemde met de seks. De militaire kamer vindt dit niet aannemelijk, omdat zij een kwartier tot een half uur eerder nog zo ver heen was dat een andere collega haar hartslag en ademhaling wilde controleren om zeker te weten dat ze niet in coma was. Verdachte was daarbij aanwezig en hoorde toen ook wat er met haar aan de hand was. Ook heeft hij haar die avond verschillende soorten alcohol zien drinken. Daarom vindt de militaire kamer bewezen dat de man wist van haar toestand en dat zij niet meer in kon stemmen met de seks die plaatsvond.

Zelf ontslag genomen

De man nam ontslag bij Defensie, aan de ene kant omdat hij vond dat zijn collega's bij Defensie hem niet steunden in zijn versie van het verhaal en aan de andere kant om te voorkomen dat hij oneervol zou worden ontslagen.

Gevangenisstraf passend

De man krijgt hiervoor een gevangenisstraf van 8 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaar. Dit was ook de eis van de officier van justitie. De raadsman van de man verzocht om een taakstraf, maar de militaire kamer vindt dat in dit geval alleen een gevangenisstraf passend is. De gevolgen voor het slachtoffer zijn namelijk heel groot. Daarnaast is een gevangenisstraf in lijn met de richtlijnen die de rechtbank voor dit soort feiten heeft.