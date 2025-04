Man (36) overlijdt na steekincident Schiedam

Op het Bachplein in Schiedam is zaterdag rond 03.15 uur een 36-jarige man uit Rotterdam bij een steekincident om het leven gekomen. Twee mannen van 31 en 34 jaar uit Schiedam zijn aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid. De politie doet nog onderzoek en is op zoek naar getuigen.

Het slachtoffer werd zwaargewond op straat aangetroffen en is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Even later konden de twee verdachten worden aangehouden op het De la Marplein in Schiedam. Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is en daarom wordt zorgvuldig onderzoek naar alle scenario’s gedaan. Sporen zijn veiliggesteld en beelden worden bekeken.

De politie komt graag in contact met mensen die hebben gezien of gehoord wat zich op het Bachplein heeft afgespeeld.