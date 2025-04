Statement provincie Noord-Brabant over uitspraak rechtbank vergunningen veehouders

Stikstofdepositie

De rechtbank heeft 16 april 2025 geoordeeld dat de stikstofdepositie van de veehouderijen dusdanig groot is dat er onherstelbare natuurschade ontstaat in de betreffende Natura 2000-gebieden. “Het enkel bewerkstelligen van een blijvende daling van stikstofdepositie is in dit geval niet genoeg en te langzaam”, aldus de rechter.

'Komen tot besluit'

Er ligt een duidelijke opdracht voor ons als provincie om, samen met zowel de boeren als de betrokken milieuorganisaties, te komen tot een besluit dat daadwerkelijk leidt tot een substantiële en blijvende vermindering van stikstofdepositie, binnen één jaar.

In overleg treden

Het vinden van een evenwicht tussen natuurbelangen en ondernemersbelangen is niet eenvoudig. Toch vraagt de situatie om daadkracht en samenwerking. Conform de uitspraak van de rechtbank zullen wij in overleg treden met de betreffende veehouders, de MOB en Stichting Leefmilieu.

Onzekerheid

De provincie begrijpt heel goed in welke onzekerheid veel Brabantse veehouders al geruime tijd verkeren. De onduidelijkheid rondom het landelijk stikstofbeleid raakt niet alleen hun bedrijfsvoering nu, maar ook hun toekomst.

'Duidelijk uitvoer stikstofbeleid Rijk nodig'

Deze uitspraak onderstreept opnieuw hoe dringend het is dat het Rijk met duidelijk en uitvoerbaar stikstofbeleid komt. Structurele, geborgde maatregelen om de stikstofuitstoot op nationaal niveau te verminderen zijn onmisbaar. Niet alleen voor natuurherstel, maar ook om perspectief te bieden aan boeren en om vergunningverlening in Nederland überhaupt mogelijk te houden. Zolang regie en een heldere landelijke aanpak uitblijft, blijven ondernemers, overheden én de natuur in een onhoudbare situatie zitten.