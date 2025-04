Defensie maakt vaart met aanschaf nieuw materieel

Europa is de afgelopen maanden geconfronteerd met een andere geopolitieke realiteit. De veiligheidsrelatie met de Verenigde Staten verandert en Europa moet meer verantwoordelijkheid nemen. Voor de noodzakelijke afschrikking moet Defensie op tijd over het benodigde materieel beschikken.

Defensie maakt vroegtijdig haar behoefte aan nieuw materieel bekend. Zo is de industrie in staat om productie en leveringszekerheid te garanderen. Naar verwachting leidt dit tot meer wendbaarheid en minder bureaucratie. Mogelijk vervult dit de behoeften sneller en vergroot het de productie en leveringszekerheid.

Maritieme onbemenste systemen

Een van 17 de projecten is de aanschaf van maritieme onbemenste systemen. Daarmee is de marine in staat onbekende gebieden in kaart te brengen en te verkennen. Ook geven de systemen een beeld van potentieel gevaarlijke contacten op grotere afstanden. Daarnaast dragen ze bij aan onderzeebootsbestrijding. Personeel loopt hierbij geen risico. Het betreft zowel vliegende als varende systemen. Ze worden vanaf marineschepen ingezet. Dat gebeurt onder meer bij maritieme gevechtsoperaties en aanvalsoperaties in het kustgebied.

Nieuwe pantserrupsvoertuigen

Defensie schaft ook sneller 100 tot 150 pantserrupsvoertuigen voor de landmacht aan. Ze versterken eenheden van de zware infanteriebrigade. Defensie eist van de voertuigen dat ze goed voortbewegen over moeilijk begaanbaar terrein en het personeel voldoende bescherming bieden. Ook moeten ze eenvoudig zijn om te bedienen en te onderhouden en betrouwbaar en geschikt zijn voor gevechtsoperaties. Defensie wil deze single source verwerven. Dat betekent dat de systemen al bij Defensie bekend en eerder gekocht zijn. Dit zorgt dat er snel kan worden gecontracteerd en geleverd.

Modernisering helikopters en simulatoren

28 Apache AH-64E gevechtshelikopters en 20 Chinook transporthelikopters krijgen een update. Dit gebeurt tussen 2027 en 2032. Het gaat onder meer om betere zelfbescherming en bewapening. Zo wordt in de Chinook een zogeheten minigun geïnstalleerd. Het huidige wapen volstaat namelijk niet bij de huidige dreiging. Daarnaast wordt de soft- en hardware in beide typen helikopters aangepast.

Simulatoren moeten de werkelijkheid zo goed mogelijk benaderen. De verschillende software-updates van de helikopters worden daarom ook daarin doorgevoerd.