Nieuwe VW Passat onthuld

Woensdag heeft Volkswagen, in het jaar dat de 30-miljoenste Passat van de band rolt, de vernieuwde Passat met nieuwe motoren, een vernieuwd design en innovatieve technologie gepresenteerd. 'Een wereldprimeur daarbij is Travel Assist, dat gedeeltelijk autonoom rijden bij snelheden tot 210 km/h mogelijk maakt. De vernieuwde Passat komt aan het begin van het vierde kwartaal van dit jaar op de markt', zo meldt Volkswagen woensdag.

Onderscheidende look

De vernieuwde Passat springt in het oog met zijn nieuw vormgegeven grille en bumpers. Het Passat-logo heeft nu een centrale plaats op de achterzijde. Nieuwe LED-koplampen, -dagrijverlichting, -mistlampen en -achterlichtunits dragen bij aan een onderscheidende look. Ook zijn er nieuwe exterieurkleuren en nieuwe wieldesigns beschikbaar.

Vorm & functie

Ook het interieur van de Passat is vernieuwd. Dat geldt voor de materiaalkeuze en kleuren en voor onder andere het portier- en stuurdesign. Het verlichte Passat-logo, dat in plaats komt van de analoge klok, is een echte blikvanger op het dashboard. Vorm en functie gaan perfect samen: in de middenconsole is er een ruim, open opbergvak met optioneel een draadloze oplaadmogelijkheid voor smartphones en een USB-C-aansluiting. ’s Nachts vloeit het licht van de Digital Cockpit samen met dat van de verlichte knoppen op het nieuw vormgegeven stuur en de ambienteverlichting. Deze achtergrondverlichting biedt (tegen meerprijs) keus uit 30 kleuren. De Passat is er ook met een vernieuwd 700 Watt high-end soundsystem van Dynaudio.

Nieuwe digitale cockpit

Het nieuwe infotainmentsysteem werkt nauw samen met de nieuwe Digital Cockpit van de Passat. Vergeleken met het vorige systeem (het Active Info Display) zijn de digitale instrumenten verder verbeterd. Mede dankzij graphics in hoog contrast is de weergave extra helder en van nog hogere kwaliteit. Ook het aantal functies is sterk uitgebreid en er zijn nu drie verschillende weergavemogelijkheden, die via het multifunctionele stuur zijn te selecteren.

IQ.DRIVE

IQ.DRIVE is de nieuwe naam voor alle assistentiesystemen van Volkswagen die (gedeeltelijk) autonoom rijden mogelijk maken. Travel Assist is één van deze systemen. De toepassing ervan in de Passat is een wereldprimeur. Travel Assist maakt gebruik van de adaptieve cruise control (ACC) om de auto in lengterichting te geleiden. Lane Assist zorgt ervoor dat de Passat binnen de wegmarkeringen blijft (zijdelingse geleiding). Daarmee is gedeeltelijk geautomatiseerd rijden mogelijk tot 210 km/u en zet Volkswagen een belangrijke stap op weg naar autonoom rijden. Dit betekent onder meer dat de bestuurder altijd in controle dient te zijn en het stuurwiel in handen moet hebben. In de vernieuwde Passat wordt dat automatisch gemonitord dankzij het capacitieve stuurwiel, dat aanraking registreert. Er volgen waarschuwingen als de bestuurder de handen langer dan 10 seconden van het stuur haalt. In het uiterste geval kan zelfs een remingreep van Emergency Assist volgen.

Altijd online

De vernieuwde Passat wordt als eerste Volkswagen geleverd met de nieuwste generatie infotainmentsystemen. App-Connect maakt het daarbij mogelijk om iPhones draadloos te laten samenwerken met Apple CarPlay. Los daarvan is de Passat altijd online, omdat het infotainmentsysteem is voorzien van een ‘integrated online connectivity unit’ met SIM-kaart. Het navigatiesysteem kan dankzij real-time verkeersinformatie een nog efficiëntere routegeleiding verzorgen. Ook is het mogelijk om gebruik te maken van bijvoorbeeld streaming services, internet radio, updatebare app-technologie, natural voice control aangevuld met online content en van de online diensten van Volkswagen We en toekomstige Cloud-based mobiele voertuiginstellingen. Bovendien kunnen bepaalde Samsung smartphones dankzij de online technologie als mobiele sleutel worden gebruikt (voor openen/afsluiten en starten).

Nog meer assistentie

Ook Emergency Steering Assist is nieuw. Dit systeem zorgt door middel van gerichte remingrepen voor extra veiligheid bij plotselinge uitwijkmanoeuvres. Lane Assist is eveneens verder verbeterd: de nieuwe multifunctionele camera ‘ziet’ nu ook wegafscheidingen van gras. De nieuwe Passat is evenals de Touareg leverbaar met IQ.LIGHT. Deze Matrix LED-verlichting zorgt voor extra comfort en veiligheid.

Extra elektrische range

De vernieuwde Passat GTE krijgt een grotere elektrische actieradius van circa 55 km volgens WLTP (70 km volgens NEDC). De nieuw samengestelde rijmodi maken het mogelijk dat de herwonnen energie gerichter ingezet kan worden voor bijvoorbeeld emissievrij rijden in de stad. De combinatie van een elektromotor en een benzinemotor (systeemvermogen 160 kW/218 pk) maakt de Passat GTE tevens tot een comfortabele en veilige kilometervreter. Bovendien voldoet hij nu al aan de Euro 6d emissierichtlijn, die in 2021 van kracht wordt.

Alle motoren met partikelfilter

De belangrijkste noviteit in het motorengamma is de 2.0 TDI Evo, een zeer efficiënte 110 kW/150 pk sterke diesel, die per kilometer naar verwachting gemiddeld 10 gram minder CO2 uitstoot dan zijn voorganger. De 2.0 TDI Evo is de eerste van een nieuwe generatie dieselmotoren van Volkswagen. De Passat is er ook met TSI-benzinemotoren (110 kW/150 pk, 140 kW/190 pk en 200 kW/272 pk). Naast de nieuwe 2.0 TDI Evo bestaat het dieselgamma uit drie motoren (88 kW/120 pk, 140 kW/190 pk en 176 kW/240 pk). Alle vernieuwde Passats worden standaard geleverd met een partikelfilter en voldoen aan de Euro 6d-TEMP emissierichtlijn.