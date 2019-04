Peugeot scoort met trio SUV's

Peugeot heeft in het eerste kwartaal van 2019 uitstekende verkoopcijfers genoteerd in Nederland. Het Franse merk moest met 8.890 verkochte auto’s alleen Volkswagen (13.565 stuks) en Opel (9.124 stuks) voor zich dulden. Vooral de SUV’s van Peugeot – de 2008, 3008 en 5008 – hebben daar een fors aandeel in. Maar liefst 38 procent van de totale verkoop van Peugeot was een SUV in de eerste drie maanden van dit jaar.

Peugeot scoort in alle segmenten top-10-noteringen, zo blijkt uit de meest recente verkoopcijfers van BOVAG en RAI Vereniging. De verkoopaantallen in het A-segment en de SUV-modellen steken er voor Peugeot bovenuit. De Peugeot 108 staat met 2.314 verkochte exemplaren op de tweede plek in het A-segment, achter de Kia Picanto (3.109 stuks).

Plug-inhybride 3008

De Peugeot 2008 (686 stuks), de 5008 (981 stuks) en vooral de 3008 (1.712 stuks) laten zien dat het merk een dominante speler is in de SUV-markt. De Peugeot 3008 verscheen in 2016 op de Nederlandse automarkt en werd uitgeroepen tot Car of the Year 2017. Sinds de introductie van de 3008 zijn er tot op heden 12.083 geregistreerd. Van de SUV in het C-segment komt later dit jaar een versie met plug-inhybride aandrijving: de 3008 GT HYBRID4.

Rick Hermanns, Algemeen Directeur Peugeot Nederland: "De Peugeot 3008 blijft zijn succes in de SUV-markt continueren, ook in het derde jaar na zijn introductie. Voor ons natuurlijk een geweldige bevestiging van een geslaagd design en de (rij)kwaliteiten van de auto. De aanvulling op ons gamma met de 3008 PHEV (ook als GT-versie met 4x4) versie zien we dan ook als een kans om ons SUV-leiderschap te verankeren."