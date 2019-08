Peugeot toont exclusief e-Legend Concept op Soestdijk

e-LEGEND CONCEPT

Met de e-LEGEND CONCEPT laat het merk zien hoe rijplezier in de toekomst eruit zal zien. Daarbij laat PEUGEOT niet na in de vormgeving en diverse details een link te leggen naar 100 jaar coupéhistorie. De toekomst van autorijden is leuk, dynamisch en schoon. En vooral niet saai!

Volledig elektrisch

Vanzelfsprekend is de e-LEGEND CONCEPT een volledig elektrisch rijdende auto. De technologie van het model staat geheel in dienst van het rijplezier. En dat alles verpakt in een aantrekkelijke coupévorm die doet terugdenken aan de vijftig jaar geleden gelanceerde PEUGEOT 504 Coupé.

Geen retromodel

Maar de e-LEGEND CONCEPT is beslist geen retromodel. De 4,65 meter lange tweedeurs heeft een elektrische aandrijflijn met 340 kW en 800 Nm voor een acceleratie naar 100 km/h in minder dan 4 seconden en een topsnelheid van 220 km/h. De actieradius bedraagt 600 km volgens de realistische WLTP-test. Via snel laden kan in 25 minuten 500 km actieradius worden ‘getankt’. Ook inductieladen behoort tot de mogelijkheden.

508

Er is geen auto die beter aansluit bij PEUGEOTs strategie #unboring the future, waarmee wordt aangegeven dat autorijden in de toekomst net zo verrassend, dynamisch en spannend zal zijn als in het heden en verleden. De toekomst van autorijden is alles behalve saai. In dat kader is de nieuwe PEUGEOT 508 daar een goed en actueel voorbeeld. Een vierdeurs berline met een oogstrelende, coupéachtige daklijn. Dat is PEUGEOT van nu en in de tijden die gaan komen.

Tuinen Paleis Soestdijk

De 100 jaar coupéhistorie van PEUGEOT met de prachtigste modellen, inclusief de nieuwe PEUGEOT 508 en de spectaculaire e-LEGEND CONCEPT, zijn op zaterdag 24 en zondag 25 augustus te bewonderen in de tuinen van Paleis Soestdijk tijdens het Concours d’Elégance.