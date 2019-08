Prijzen nieuwe Opel Astra bekend

Opel maakt de prijzen bekend van de nieuwe Astra. De benchmark in zijn klasse – dankzij de efficiënte nieuwe benzine- en dieselmotoren en innovatieve technologie – is leverbaar vanaf € 24.199,- (Business Edition met 1,2-liter benzinemotor en 81 kW (110 pk) vermogen). In vergelijking met de huidige versie stoot de nieuwe Astra met benzinemotor tot 21 procent minder CO2 uit. De nieuwe Astra beleeft zijn wereldpremière op de internationale autotentoonstelling (IAA) van Frankfurt, die plaatsvindt van 12 tot en met 22 september.

Nieuwe 9-traps automaat

Opel levert de nieuwe Astra met efficiënte benzine- en dieselmotoren met vermogens van 77 tot 107 kW (105 tot 145 pk). Het brandstofverbruik volgens NEDC1 bedraagt in de stad 4,3-6,4 l/100 km, op buitenwegen 3,2-4,2 l/100 km en gecombineerd 3,6-5,0 l/100 km; de CO2-emissie bedraagt 95-120 g/km (volgens WLTP2: gecombineerd verbruik 4,4-6,2 l/100 km en 117-145 g/km CO2; voorlopige cijfers). De 1,2-liter benzinemotoren zijn gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak. De 1,4-liter benzinemotor is uitsluitend met een CVT-automaat met zeven voorgeprogrammeerde versnellingen leverbaar. De nieuwe 9-traps automaat maakt zijn debuut in de Opel Astra met de 90 kW (122 pk) sterke 1,5-liter dieselmotor, waarvan de prijzen op korte termijn bekend worden gemaakt.

Vier uitvoeringen

De Opel Astra is in vier uitvoeringen verkrijgbaar: Edition, Business Edition, Elegance, en Ultimate. Tot de standaarduitrusting van de Astra Edition behoren onder meer cruise control, een licht- en regensensor, parkeersensoren achter, een Multimedia-infotainmentsysteem met 7-inch touchscreen en Apple CarPlay-ondersteuning, elektrisch bedienbare zijruiten en een met leder bekleed stuurwiel met bedieningsknoppen.

Optimale rijeigenschappen zijn gegarandeerd dankzij onder meer het optionele, nieuwe sportonderstel. Dankzij de eveneens optionele (afhankelijk van uitrustingsniveau) geoptimaliseerde Opel Eye frontcamera, 8-inch digitale boordcomputer, infotainmentsystemen, IntelliLux LED Matrix-koplampen, AGR-comfortstoelen, verwarmbare voorruit en inductielader voor smartphones biedt de nieuwe Astra ruimschootse mogelijkheden om comfort en veiligheid verder te verhogen.

Rijk uitgeruste Business Edition

Opel komt de zakelijk rijder tegemoet met de scherp geprijsde Astra Business Edition. Deze is voorzien van enkele belangrijke features voor zakelijke rijders: een Multimedia Navi-systeem met 7-inch touchscreen, Apple CarPlay, Bluetooth en USB-aansluiting, een verstelbare middenarmsteun voor, een lederen stuurwiel met bedieningsknoppen en parkeersensoren achter. Er is al een Astra Business Edition vanaf € 24.199,- of € 163,- netto bijtelling per maand.

Bijzondere nieuwe optiemogelijkheden

Naast de bijzonder rijk uitgeruste Elegance-uitvoering en de nog luxere Ultimate, biedt Opel op de Astra verschillende nieuwe opties om hem nog luxer uit te rusten. Zo kan men kiezen voor een Bose Premium Sound systeem, dat de Astra verandert in een concertzaal. Het exterieur van de nieuwe Astra is bovendien uit te rusten met een High Gloss Black pakket. Hiermee wordt de Astra voorzien van hoogglanszwarte details als de sierstrip boven de zijruiten, de dakrails (in combinatie met de Sports Tourer), de sierstrips van de mistlampen en de logo-strip in de grille