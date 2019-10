Volkswagen maakt prijzen nieuwe Passat GTE bekend

Elektrische actieradius van 54 kilometer

Met 13 kWh is de batterij van de nieuwe Passat 31% groter dan die van zijn voorganger. Daarmee heeft de Passat plug-in hybride een elektrische actieradius van 54 kilometer* voor de Variant en zelfs 56 kilometer* voor de Limousine. Voor veel Passat-rijders is dat ruim voldoende voor het dagelijkse woon-werkverkeer.

Lage CO2-uitstoot van 34 g/km

Met zijn lage CO2-uitstoot van 34* g/km (limousine) en 37* g/km (variant) is de nieuwe Passat GTE belangrijk nieuws voor de Nederlandse leaserijder. Plug-in hybrides staan weer op de kaart in ons land vanwege de steeds verder aangescherpte leaseregelingen waarbij duurzaamheid een belangrijke rol speelt.

EV-modus

De nieuwe Passat GTE start altijd in de EV-modus voor fluisterstil elektrisch rijden. In Hybrid-modus gaan de elektromotor en de TSI benzinemotor (115 kW/156 pk) een slim samenspel aan voor maximale efficiency op lange(re) afstanden. Daarbij wordt de batterij al rijdend opgeladen. In de GTE-modus is het volledige systeemvermogen (160 kW/218 pk) en het maximale koppel (440 Nm) beschikbaar. Hij is dan goed voor een topsnelheid van 222 km/u.

GTE Business: de ideale zakenauto

De Passat Variant en Limousine GTE zijn er bij de introductie direct als zeer aantrekkelijke Business-uitvoering. Dit riant uitgeruste model is standaard onder meer voorzien van het navigatie-, radio en multimediasysteem Discover Pro, de Digital Cockpit met spraakbediening, een panoramadak, een achteruitrijcamera, de Mijn Volkswagen app module en het Tech pakket (met o.a. diefstalalarm, draadloze App-Connect (Apple Carplay) en telefoonvoorbereiding Plus). De Passat Variant GTE Business beschikt ook over een Easy Open achterklep die automatisch opent na een voetbeweging onder de bumper.

Passat GTE Business

Uiterlijke kenmerken van de Passat GTE Business zijn de 17 inch lichtmetalen velgen, LED Matrix-verlichting (IQ.LIGHT) en extra donker getinte achterruiten.