Overheidssubsidie van 4.000,- bij aanschaf nieuwe elektrische auto

Middenklasse

Het gaat daarbij om auto’s uit de middenklasse, zowel nieuw als gebruikt. Met deze subsidie wordt een afspraak uit het klimaatakkoord ingevuld. Naast subsidie komt er voor gebruikte auto’s een check op de batterij, zodat mensen weten waar ze aan toe zijn. Dit schrijft minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Voor meer mensen bereikbaar

Van Veldhoven: 'Een elektrische auto moet voor veel meer mensen bereikbaar worden dan alleen de zakelijke rijders. Er zijn steeds meer verschillende elektrische auto’s te koop en ze worden gelukkig steeds goedkoper in het gebruik. Maar veel mensen hikken aan tegen de aanschafprijs. Met deze regeling wil ik die drempel lager maken, zowel voor mensen die een nieuwe auto willen als die gaan voor een schone tweedehands. Met name voor die laatste categorie is het ook van belang dat er nu meer zekerheid komt over de batterij'.

Regeling voor betaalbare elektrische auto’s

De regeling is bedoeld om elektrisch rijden voor particulieren in een middenklassenauto dichterbij te brengen. Daarom komen alleen emissieloze personenauto’s, zowel gebruikt als nieuw, met een oorspronkelijke cataloguswaarde tussen de 12.000 en 45.000 euro en minimale actieradius van 120 kilometer in aanmerking. Ook moet de auto enkele jaren in Nederland bij dezelfde eigenaar blijven. Als mensen hun leasecontract binnen vier jaar beëindigen, stopt ook de subsidie, die in maandelijkse termijnen wordt uitbetaald. Eigenaren die binnen drie jaar een andere auto kopen, betalen een deel van de subsidie terug.

Subsidiebedrag wordt steeds lager

Om misbruik te voorkomen kan de subsidie alleen worden verkregen bij aankoop of lease via een erkend bedrijf en kan een particulier slechts één keer subsidie aanvragen. Omdat elektrische auto’s een steeds lagere aanschafprijs hebben, loopt het subsidiebedrag de komende jaren terug voor nieuwe auto’s. Voor gebruikte auto’s blijft het 2000 euro. Nederland is vooralsnog het enige land in Europa dat subsidie op de aanschaf of lease van gebruikte elektrische auto’s invoert.

Meer zekerheid over batterij gebruikte auto’s

Naast de aanschafprijs is onzekerheid over de duur van de batterij voor veel mensen een drempel. Fabrikanten geven momenteel bij nieuwe auto’s al ruime garantie op de batterij. Voor gebruikte auto’s valt de batterij onder de normale BOVAG garantie. Kopers kunnen garantie vaak uitbreiden als ze dat willen. Om mensen meer zekerheid over hun batterij bij aanschaf is nu afgesproken dat de BOVAG werkt aaneen uniforme batterijcheck.

Klimaatakkoord

In het klimaatakkoord, dat in juni vorig jaar werd gesloten, is afgesproken om elektrisch rijden financieel te stimuleren met een budget van zo’n 250 miljoen euro tot eind 2025. Dit is het maximale bedrag dat in totaal in de jaren tot 2025 beschikbaar is, er kan onder de regeling dus niet meer geld worden uitgekeerd aan subsidies. Elektrische auto’s stoten tijdens het rijden geen uitlaatgassen uit, en dragen daarmee bij aan het klimaat en de schone lucht. Ook wordt er hard gewerkt aan de andere voorwaarden om elektrisch te kunnen rijden. Er komen veel laadpalen bij en er wordt geïnvesteerd in de capaciteit van het elektriciteitsnet. Daarnaast wordt gewerkt aan goede recycling en verantwoord gebruik en productie van batterijen.

Meepraten kan

Om de regeling zo veel mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen van particulieren, is deze opgesteld op advies van het Formule E-team, waarin verschillende branchepartijen zijn vertegenwoordigd. Daarnaast is gekeken naar regelingen in het buitenland en naar eerdere ervaringen met het stimuleren van elektrisch rijden. Daardoor is er bijvoorbeeld voor gekozen om dure modellen uit te sluiten en de regeling niet te openen voor hybride auto’s.

Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom hun ideeën of opmerkingen over de regeling mee te geven. Deze is vanaf vandaag open voor consultatie. Ideeën zijn tot eind maart welkom, en kunnen er toe leiden dat de regeling nog wordt aangepast. De regeling wordt naar verwachting in mei of begin juni definitief wordt vastgesteld en gepubliceerd. Elektrische auto’s die vanaf dat moment gekocht of privé geleaset worden komen in aanmerking voor de subsidie, die vanaf 1 juli aangevraagd kan worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).